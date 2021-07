Gackerl-fidele Österreicher

Gemäß der alten journalistischen Weisheit, wonach „Kinder und Tiere“ immer gehen, weil sie stets auf Wohlwollen beim Leser stoßen, geht es heute: um Hunde. Sie sind ja der beste Freund des Menschen und nicht nur solcher, die sonst keine Freunde haben. Obwohl es auf dieser bösen Welt auch Leute geben soll, die Hunde als Ärgernis betrachten.

Zu dieser Sorte Mensch gehört wahrscheinlich auch der Bürgermeister von Baden bei Wien. Er heißt Stefan Szirucsek und es ist reiner Zufall, dass sei lyrischer Name ein bisschen nach Hundesackerl klingt, wie der Österreicher den Kotbeutel gerne nennt. Aber weil Szirucsek mit der Beuteldisziplin mancher Bürger hadert, möchte er nun einen Gen-Test für die „Hundestrümmerl“ einführen. Dieser Ausdruck ist ebenso reine Poesie wie die Formel „Nimm ein Sackerl für das Gackerl“. Letztere soll im nahen Wien dafür sorgen, dass die „Hundestrümmerl“ aus dem Stadtbild verschwinden, nicht etwas irgendwelcher Hühner, wie der Begriff „Gackerl“ eher nahe legt.

Ob sich der Stadtrat von Baden dafür entscheidet, per DNA-Probe den Urhebern nicht entfernter Hinterlassenschaften auf die Spur zu kommen, ist noch nicht ganz sicher. Der Aufwand ist ja nicht gering, weil die Hunde in einer Gen-Datenbank registriert werden müssten. Ob das überhaupt mit dem tierischen Datenschutz vereinbar ist, kann noch nicht endgültig gesagt werden. Im Sinne des Stadtbilds wäre natürlich ein generelles Verbot von Mensch und Tier in der Öffentlichkeit hilfreich. Denn wer daheim bleibt, strümmerlt und gackerlt nicht. (nyf)