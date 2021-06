G7-Gipfel in Cornwall: Auf den Spuren von König Artus

Sechs von 13 Arbeitsplätzen könnten übrig bleiben. „Wenn es gut läuft“, sagt Lisa Kroll. Seit zwei Jahren leitet die junge Frau vier Spielhallen in Überlingen am Bodensee. Davor war sie selbst als Servicekraft dort angestellt. Jetzt fürchtet sie, einen Großteil ihrer Mitarbeiter zu verlieren. „Das schlimmste ist die Unsicherheit“, sagt sie. „Keiner weiß, wie es weitergeht.“

Kroll und ihr Chef Dirk Fischer, der in Baden-Württemberg an 17 Standorten Spielhallen betreibt, stehen am Mittwoch auf dem Stuttgarter Schillerplatz.