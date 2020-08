„Furchtlose Kämpferin“ Kamala Harris

Von Schwäbische Zeitung

Der Rettungsdienst in Deutschland stößt an seine Grenzen. Die Notrufnummer 112 wird immer häufiger gewählt. Im SWR-Sendegebiet stehen die Rettungswagen kaum noch still: Alle 90 Sekunden werden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Sanitäter zu einem medizinischen Notfall gerufen. Wer sind diejenigen, die innerhalb weniger Minuten da sind, wenn es anderen schlecht geht? Was treibt sie an? Die neue SWR Dokureihe „112 – Retter im Einsatz" begleitet in jeder Folge vier Rettungsteams, darunter auch die Johanniter aus Friedrichshafen, die ...