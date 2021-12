Für die breite Öffentlichkeit

Hanf ist eine vielseitig nutzbare Pflanze. Ein jeder Flaschner weiß, das er manchmal unerlässlich ist, um dicht zu machen – selbstverständlich nur Gewinde, nicht aber Gehirne. Breiteren Kreisen ist die rauschhafte Wirkung des Hanfgewächses Cannabis bekannt. Diese bis dato illegale Nutzung wird von der Ampel-Koalition demnächst zugelassen. Lästermäulern könnte dies auch als Erklärung für das sehr bedächtige Redetempo und die chronische Unaufgeregtheit von Neu-Kanzler Scholz dienen. Im Ernst: Gesund ist die Kifferei sicher nicht.

Unbedenklich und völlig legal ist hingegen Hanföl, dem beruhigende Wirkung nachgesagt wird. Gepeinigte Radiohörer müssen ein ums andere Mal erfahren, dass das löffelweise genossene Produkt aus dem Hause eines bekannten schwäbischen Müsli-Herstellers quasi unsterblich machen soll. Doch zumindest in der Bundeshauptstadt könnte das Geschäft mit dem Nervenschmiermittel nun kurzzeitig einbrechen – denn: „Woisch Karle, in Berlin isch 's Hanf-öl scho auf dr Busfahrkart!“

Kein Witz! Denn in dieser Woche gibt es bei den Berliner Verkehrsbetrieben das Hanfticket: die Fahrkarte aus Esspapier und Hanföl. 100 000 Stück wurden und werden ausgegeben. Das in einem Tütchen verpackte Ticket, so werben die Verkehrsbetriebe, ist bereits entwertet, gilt 24 Stunden lang und kann nach der letzten Fahrt unter dem Motto „Schluck deinen Ärger einfach runter!“ verzehrt werden. So wolle man „dem vorweihnachtlichen Stress der Großstadt entgegentreten“.

Es ist wirklich schön, in einer ländlichen Region zu leben. (jos)