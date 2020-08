Für AfD-Chef Meuthen ist der Kalbitz-Rauswurf ein Teilerfolg

Wie ernst es um den AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz bestellt ist, zeigt sich vor allem in einem: Björn Höckes Schweigen. Als Parteichef Jörg Meuthen Kalbitz vor Wochen aus der Partei warf, geißelte Höcke das umgehend als „Verrat“. Die nun nachgereichte gerichtliche Bestätigung des Ausschlusses kommentierte der Thüringer hingegen erstmal nicht. Genauso wenig wie den nett gemeinten Schlag, mit dem der Parteilose seinen Nachfolger als Potsdamer Fraktionschef ins Krankenhaus geboxt haben soll. Dass Meuthens Co-Chef und Gegenspieler Tino Chrupalla der Partei rät, nach vorn zu schauen, ist ebenfalls deutlich. Um den einstigen Netzwerker des völkischen AfD-Flügels ist es einsam geworden. Auch wenn er weiter kämpfen will, liegt seine AfD-Existenz in Trümmern.

Für Meuthen ist der Gerichtsentscheid ein wichtiger Sieg im internen Kampf gegen extremistische Lautsprecher. Doch dass der Versuch, der AfD einen bürgerlichen Anstrich zu geben, gelingt, bleibt fraglich. Immerhin sind die meisten Ex-Flügelianer weiter in der Partei. Zudem hat der stramm völkische Kurs á la Kalbitz und Höcke die AfD vor allem in Ostdeutschland in ungeahnte Höhen gebracht. Aktuell drohen den erfolgsverwöhnten Rechten einstellige Ergebnisse. Meuthen mag gestärkt sein. Ein Rezept für die Zukunft der AfD hat er aber noch lange nicht.