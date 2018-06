Frust beim Nachrichtendienst

Dass beim Auslandsnachrichtendienst nicht alles rund lief, war ein offenes Geheimnis. Aber Gerhard Schindler hatte immerhin Versäumnisse bei der Zusammenarbeit mit der NSA eingeräumt, ihm ging der Ruf voraus, er wolle eine neue Offenheit im Umgang – sofern dies bei einem Gewerbe, das größtenteils im Geheimen stattzufinden hat, überhaupt möglich ist.

Der oberste Geheimdienstkoordinator, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, spricht von Reformen, die in den nächsten Jahren bevorstünden, um sich an das veränderte weltpolitische Umfeld anzupassen. So wie sich die 6500 Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes öffentlich nicht zu ihrer Arbeit äußern, werden sie auch die Personalien an der Spitze unkommentiert lassen. Doch nach allem was zu hören ist, herrscht viel Frustration unter den BNDlern. Nicht nur, dass sie oft genug als Dilettanten hingestellt werden, nein, sie würden wohl auch gerne mal wieder von jemandem geführt, der selbst Geheimdienstmann ist und sich in der Praxis auskennt. Der neue Chef aber kommt aus dem Finanzministerium.