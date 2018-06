Front National kämpft mit harten Bandagen

„Wir sind bereit“ rufen die Anhänger von Marion Maréchal-Le Pen in der Messehalle von Marseille. Bereit, die Verantwortung in der Mittelmeerregion Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA) zu übernehmen, wenn die Kandidatin des rechtspopulistischen Front National (FN) am Sonntag die Stichwahl der Regionalwahlen gewinnt. Knapp 41 Prozent der Stimmen hat die 26-Jährige in der ersten Runde bekommen, gut 15 Prozentpunkte mehr als der konservative Kandidat Christian Estrosi. Die Abgeordnete, die die nationalistische und erzkatholische Strömung im FN vertritt, sah deshalb wie die sichere Siegerin in der Urlaubsregion aus. Doch die Sozialisten (PS) riefen noch in der Wahlnacht zum Verzicht ihrer Kandidaten in der Mittelmeerregion und in Nordfrankreich auf, wo FN-Chefin Marine Le Pen antritt.

„Vier Tage vor den Wahlen bleibt ihnen nur die Botschaft der Angst, um die Hoffnung auf einen Sieg zu wahren“, sagte Marion Maréchal-Le Pen. Die Abgeordnete hält an ihrem Kurs fest: Das Geld für die Familienplanung will sie streichen, wenn sie gewählt wird, um damit nicht die Abtreibung zu „banalisieren“. Ihre Tante Marine will im Norden die Regionalhilfen für alle Organisationen abschaffen, die sich um Flüchtlinge kümmern. Das gilt insbesondere in der Hafenstadt Calais am Ärmelkanal, wo rund 5000 Flüchtlinge in wilden Lagern leben und wo Le Pen in der ersten Runde knapp 50 Prozent der Stimmen bekommen hatte.

Ihre erste Tat als Regionalpräsidentin werde eine Klage gegen den Staat wegen der Situation in Calais sein. Die Parteichefin verband ihre Ankündigung mit einer Kampfansage: „Ich werde der Regierung das Leben vergällen, jeden Tag, jede Woche“, sagte die Anwältin am Donnerstag im Fernsehen. Doch eine am Mittwochabend veröffentliche Umfrage sieht die 47-Jährige in ihrer Region hinter dem konservativen Kandidaten Xavier Bertrand, der auf 53Prozent kommen könnte. Ähnlich sieht es in der Mittelmeerregion aus, wo Estrosi mit 54 Prozent vorne liegt. Dennoch dürfte die Partei Le Pens am Sonntagabend einen Sieg feiern: „Eine Region ist fast sicher für den FN“, sagt Jean-Daniel Lévy vom Meinungsforschungsinstitut Harris Interactive voraus.

Rückzug verweigert

Diese Region könnte Elsass-Lothringen-Champagne-Ardenne sein. Dort verweigerte der sozialistische Kandidat Jean-Pierre Masseret nämlich den Rückzug zugunsten seines konservativen Konkurrenten Philippe Richert. Damit hat der nach der ersten Runde führende FN-Vize Florian Philippot beste Chancen, mit dem klar gegen die EU gerichteten Programm des FN die Grenzregion zu Deutschland zu gewinnen.

Die Konservativen tun sich schwer, gegen die Rechtspopulisten ihre Strategie zu finden. Parteichef Nicolas Sarkozy hatte noch am ersten Wahlabend einen Verzicht seiner Kandidaten in den Regionen abgelehnt, in denen die Sozialisten vorne liegen. Statt dessen setzt der Ex-Präsident auf einen stramm rechten Kurs, um Wähler vom FN zurückzugewinnen.