Frieren für Frieden: Sofortiges Öl- und Gas-Embargo gegen Russland? - Leser reden Klartext

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat sich wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für einen Stopp der Einfuhren von Gas und Öl aus Russland ausgesprochen. Wir haben dazu unsere Leserinnen und Leser befragt.

„Wir müssen Putin den Geldhahn und damit uns den Hahn für Erdgas und Öl aus Russland zudrehen, damit die Freiheit endlich wieder eine Chance hat“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag in Stuttgart.

Hauk hält es für die Deutschen für zumutbar, wenn sie auch mal etwas frieren müssten. „15 Grad im Winter hält man mit Pullover aus. Daran stirbt niemand“, sagte der Minister. „Aber andernorts sterben Menschen.“

Hauk forderte die Deutschen auf, angesichts der Grauen des Krieges nicht nur auf die eigene Versorgungssicherheit zu achten. „Gerade für Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen und die für die Freiheit kämpfen, ist es doch ein "No go", dass hier manche für die Freiheit kämpfen, sich beschießen lassen, bombardieren lassen, während wir danebenstehen und sagen: "Aber 20, 22 Grad sollten es in der Wohnung schon sein."

Wir haben dazu unsere Leserinnen und Leser gefragt: Frieren für Frieden: Sofortiger Importstopp für Öl und Gas aus Russland?

Hier ein Auszug an Antworten:

Am besten Herr Hauk beginnt damit in seinem Büro.

Andreas M.: Sehr gute Idee! Am besten Herr Hauk beginnt damit - in seinem Büro, seinem Vorzimmer, seinem Ministerium, ja in allen Einrichtungen, deren Wasser-, Strom- und Heizkosten vom Steuerzahler getragen werden, die Heizung herunterzudrehen. Dann kann er weitere Forderungen stellen.

Es wird höchste Zeit das wir auch persönlich etwas unternehmen, nur zuschauen und spenden, ist zu wenig.

Ingeborg R.: Es wird höchste Zeit, dass wir auch persönlich etwas unternehmen, nur zuschauen und spenden, ist zu wenig. Den Vertragsbruch von Putin und seine Forderung nach Rubel, und somit das Unterlaufen der Sanktionen wäre ein Hohn. Lasst uns dies zum Anlass nehmen, kein weiteres Gas und Öl aus Russland zu verwenden. Die Unabhängigkeit von fremden Energiequellen müssen wir nun konsequent durchführen, das bedeutet Opfer, und jeder wird sie bringen müssen. Lasst uns zusammenstehen.

Es geht auch um die Funktion unserer Wirtschaft und damit geraten wir in gefährliches Terrain.

Christiane S.: Wenn es nur um die Privathaushalte ginge, wäre ich sofort für einen totalen Stopp. Es geht jedoch auch um die Funktion unserer Wirtschaft und damit geraten wir in gefährliches Terrain. Wenn große Unternehmen nicht mehr funktionieren, fehlen nicht nur die Steuern, Härten für die Bürger und die Geflüchteten abzufedern wie z.B. Kurzarbeit. Dann steigt die Arbeitslosigkeit und damit wird das Risiko nicht mehr kalkulierbar. Bitte keine Schnellschüsse!

Marion Z.: Uneingeschränktes JA!

Persönlich würde ich sofort einen Stopp der Lieferung befürworten.

Wolfgang S.: Leider oder zum Glück haben wir das als Normalbürger nicht zu entscheiden und müssen darauf bauen, dass unsere Regierung mit ihrem Hintergrundwissen alle Möglichkeiten ausschöpft und mit Absprache der EU und NATO die richtigen Entscheidungen trifft. Persönlich würde ich sofort einen Stopp der Lieferung befürworten. Wir sollten uns nicht von Putin erpressen lassen. Er hat einen Vertrag gebrochen und somit rechtfertigt es einen Stopp. Klar geht es hier auch vielen Menschen schlecht, aber wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen werden wir auch das schaffen.

Während überall in Europa LNG-Terminals gebaut wurden, hat man das in Deutschland verhindert und sich weitestgehend in der Gas- und Ölversorgung auf ein Bein gestellt.

Friedrich A.: Energieversorgung ist eines der ureigensten Aufgaben eines Staates. Man hat das in Deutschland auf Druck der Industrie und der EU aufgegeben und das Feld den Hyänen der Industrie- und Finanzwirtschaft überlassen. Und weil man gerade dabei war, hat man die Gesundheitsversorgung gleich mit ökonomisiert. Nur hat man vergessen, dass es bei Unternehmen nur ums Verdienen geht. Bei der Energieversorgung geht es aber auch um Sicherheit, und das kostet Geld. Während überall in Europa LNG-Terminals gebaut wurden, hat man das in Deutschland verhindert und sich weitestgehend in der Gas- und Ölversorgung auf ein Bein gestellt (Kohle gehört auch noch dazu). Absolut tödlich bei der Energieversorgung. Und jetzt kommt so ein Schlauberger daher und verlangt, dass man das Bein absägt. Das riecht nach Wasser predigen und Wein saufen!

Russland und Putin sitzen am wesentlich längeren Hebel.

Markus W.: Der Kardinalfehler wurde 1990 bei der Wiedervereinigung gemacht. Hätte man damals nicht die Schwäche der alten UDSSR ausgenützt und die Ausdehnung der Nato über das damalige Einsatzgebiet, also bis zur Elbe bzw. bis zur alten innerdeutschen Grenze vertraglich ausgeschlossen, hätte man das Schutzbedürfnis Russlands nicht tangiert. Eine EU-Mitgliedschaft wäre für die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten trotzdem möglich gewesen und sinnvoll. Damit wäre auch in Polen keine westliche Raketenabwehr möglich. An die diversen Kommentare aus der derzeitigen polnischen Regierung sollte man sich auch erinnern. Russland und Putin sitzen am wesentlich längeren Hebel, und man sollte auch nicht vergessen, dass Herr Biden 78 Jahre alt ist und dass sein Vorgänger Trump war und immer noch vorhanden ist. Um es klarzustellen, ich möchte auf gar keinen Fall den Krieg in irgend einer Weise rechtfertigen, aber da haben mehrere "Dreck am Stecken".

Wenn wir den Import boykottieren, haben wir die Initiative ergriffen.

Manuela W.: Ich vermute, dass Putin den Export nach Europa so oder so einstellen wird. Somit spielt es keine Rolle. Wenn wir den Import boykottieren, haben wir die Initiative ergriffen. Wenn Putin stoppt, hat er die Fäden in der Hand. Wir Europäer (nicht nur Deutschland) müssen schnell unabhängig werden. Als Endverbraucher durch Energiesparmaßnahmen (Dachdämmung, WDVS, neue Heizung, neue Fenster, weniger Autofahren, Fahrgemeinschaften, ÖPNV etc.) und Investitionen in erneuerbare Energien. Es wird den Krieg nicht stoppen, es wird Putin jedoch sehr weh tun, da dann Geld für die Bevölkerung fehlt und er somit in Russland selbst stärker unter Druck gerät.

Ich habe meine Mutter mehrmals gefragt, wie es möglich sein konnte, dass ein Mann wie Hitler die ganze Welt ins Elend stürzen konnte.

Harald S.: Selbstverständlich sind solche Personen wie Herr Putin nicht damit zu beeindrucken, dass wir nicht feiern, nicht frieren wollen, billig Autofahren wollen, unsere Komfortzone schlichtweg nicht verlassen wollen. Was nötig ist, ist eine absolut klare Kante GEGEN dieses Vorgehen. Es geht nicht gegen Russland. Sondern gegen den Kremlchef. Er und seine ex-KGB-Gefolgschaft haben die Nation geentert! Herr Putin verliert nicht - wann sein Sieg erreicht ist, weiß er allein. Er hat gerade die Neuordnung der globalen Ökonomie begonnen. Am Ende sieht er zwei Blöcke: 1. Den dominierenden Block derer, die für ihn sind und 2. den devoten Block, der sich unterordnet. Wie er damit umgeht, demonstriert er gerade eindrucksvoll in der Ukraine. Auch China, Indien und einige arabische Staaten werden dann Farbe bekennen müssen. Ich habe meine Mutter mehrmals gefragt, wie es möglich sein konnte, dass ein Mann wie Hitler die ganze Welt ins Elend stürzen konnte. Ihre resignierte Antwort: wir dachten, es wird schon nicht so schlimm, er hat doch auch Gutes gemacht! Wir wollten nicht frieren, das war alles so teuer, wir haben nicht geglaubt, dass es so schlimm würde? Wollen wir alle das einmal unseren Kindern und Enkeln in ein bis zwei Jahren genauso resigniert sagen?

Man sollte sich nicht noch mehr einschüchtern lassen.

Alfred M.: Putins Hebel ist immer noch zu lang, er zwingt den Westen Sanktionen zu unterlaufen, siehe Zahlung mit Rubel. Man sollte sich nicht noch mehr einschüchtern lassen, aber die jetzige Regierung hat doch kein Rückgrat.

Zuerst gegen Atomenergie, dann gegen Kohlekraftwerke, jetzt aufs Gas verzichten?

Wolfgang M.: Kapieren hier manche noch was? Zuerst gegen Atomenergie, dann gegen Kohlekraftwerke, jetzt aufs Gas verzichten. Letzte Woche hat die Sahara-Wolke unsere Sonnenkollektoren vernebelt und deren Wirkung reduziert. Und Holzfeuer ist eh verpönt. Wie viele von den Superverwöhnten könnten eine Nacht ohne Heizung auskommen? Wir schneiden uns doch mit der Kriegsrhetorik ins eigene Fleisch. Anstatt mit dem Despoten zu verhandeln, überbieten wir uns in Sanktionen. Und wer bezahlt das? Wir merken doch jetzt schon, dass der Krieg und die Sanktionen uns selber treffen. Energie und Lebensmittel. Hier leidet nicht Putin, sondern der Otto Normalverbraucher in Russland und bei uns. Sollen wir mit dem Unrechtsstaat China auch gleich brechen? Dann können wir uns in unsere Höhle zurückziehen.

Hier predigen einfach mal die komplett falschen Leute Verzicht.

Corinna M.: Unsere Herren Politiker werden ganz sicher nicht einen einzigen Tag frieren. Und auch sicher nicht einmal überlegen, ob sie mit ihrem Auto eine Fahrt zur Arbeit sich überhaupt noch leisten können. Hier predigen einfach mal die komplett falschen Leute Verzicht. Jeder von uns kann selber verzichten, so gut er es kann - oder muss - aufgrund der finanziellen Lage. Viel mehr kann man vom Bürger nicht erwarten. Und ob wir nun Putin den Geldhahn zudrehen - als würde es ihn interessieren. Der lacht sich ins Fäustchen und macht genauso weiter. Denn mit solchen Sanktionen rechnet er ja. Zudem treffen diese Sanktionen nicht ihn. Und auch bei ihm keine Politiker. Sondern das normale Volk. Wie hier eben auch.