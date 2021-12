Freude zum Fest

In Enishke, nahe der irakisch-türkischen Grenze, ist es kalt geworden, richtig kalt. In diesen letzten Dezembertagen sinkt das Thermometer im gebirgigen Norden der Autonomen Region Kurdistan auf Temperaturen um den Gefrierpunkt: „Und es hat geschneit“, berichtet Pfarrer Samir Yousif Al-Khoury, der die chaldäisch-katholische Gemeinde leitet. „Aber wir konnten Weihnachten feiern – auch dank eurer Hilfe“, wendet sich der 46-jährige Geistliche an die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“. Aus Mitteln der noch bis Anfang Januar laufenden Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ waren schon Mitte Dezember die ersten Hilfslieferungen in Enishke angekommen: „Und nun kam der dritte Schwung“, freut sich Pfarrer Al-Khoury über die schnelle Umsetzung der Projekte, die ebenso wie bei der Feuerwehr in der Provinzhauptstadt Dohuk und in den Camps Sheikhan und Mam Rashan (mehr dazu unten auf dieser Seite) angelaufen sind.

Vor allem jesidische, christliche und syrische Flüchtlinge erhielten Lebensmittelpakete und Brennstoff: „Die heilige Familie war auch auf der Flucht“, erinnert Al-Khoury an die biblische Weihnachtsgeschichte. In Enishke leben 1500 einheimische Christen, die 500 völlig mittellose Flüchtlinge aufgenommen haben: „Und diesen Menschen helfen wir gemeinsam“, freut sich Al-Khoury.

Die Gemeinde in Enishke behauptet sich unter schwierigen Bedingungen. Zwischen 200 000 und 590 000 Christen leben nach Schätzungen der Kirche und Hilfsorganisationen heute noch im Irak – von einst bis zu 1,4 Millionen Ende der 1980er-Jahre. Die Politik wird von Schiiten und Sunniten dominiert, Christen spielen nur eine Nebenrolle. Die meisten irakischen Christen sind Angehörige der chaldäischen Kirche, einer urchristlichen Glaubensgemeinschaft. Der Irak gilt bis heute als ihr Zentrum. Die chaldäische Kirche geht auf die ersten christlichen Gemeinden zurück, die vor fast 2000 Jahren in Mesopotamien – dem heutigen Irak – entstanden. Nach Jahren der Isolierung unterstellten sie sich im 17. Jahrhundert dem Papst und wurden Teil der römisch-katholischen Kirche.

Deren Oberhaupt, Papst Franziskus, hatte das krisengeschüttelte Land im März besucht und die Zerstörung während des Krieges im Irak angeprangert. Auch in seiner Weihnachtsbotschaft am ersten Weihnachtstag hatte Franziskus an die Visite und seine Botschaft von Geschwisterlichkeit zwischen allen Menschen ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit erinnert.

Pfarrer Al-Khoury spricht immer wieder vom Papstbesuch, den positiven Signalen, den Langzeitwirkungen, den Hoffnungen: Dem Geistlichen ist leichte Zuversicht anzumerken, denn für die Christen hat sich die Lage im ablaufenden Jahr etwas verbessert. So gilt der 25. Dezember nicht mehr nur für die Christen im Land als Feiertag, sondern auch für alle anderen Bürger. „Frohe Weihnachten unseren christlichen Mitbürgern, allen Irakern sowie jenen, die weltweit feiern“, heißt es in einer Twitter-Mitteilung der Regierung.

Entsprechend dieser Zuversicht habe seine Gemeinde, verteilt auf einige Dörfer, Weihnachten gefeiert: „Ich habe an Heiligabend drei Messen zelebriert, am ersten Feiertag einen Gottesdienst.“ Die chaldäisch-katholische Kirche, obwohl mit Rom uniert, sei ihrem eigenen Ritus verpflichtet: „Wir singen und beten auf Aramäisch, der Sprache Jesu Christi“, sagt Al-Khoury, „weil aber auch viele Christen aus Mossul hier sind, die ihre Heimat verlassen mussten, wechseln wir während des Gottesdienstes die Sprache.“

Die Glaubensbrüder und -schwestern aus der Millionenstadt Mossul, die jetzt in Enishke leben, bringen ihre ganz eigenen, schlimmen Erfahrungen mit, weiß der Seelsorger: „Sie sind traumatisiert.“ Vor allem radikale sunnitische Gruppen hatten die Christen in Mossul seit Beginn des Jahrtausends terrorisiert und zur Flucht gezwungen. So hatte die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) Christen – wie auch Angehörige anderer Religionen – getötet, verschleppt, vertrieben und ihre Einrichtungen zerstört.

Zurück zum Weihnachtsfest in Enishke: 300, vielleicht 400 Gläubige besuchen die Gottesdienste, schätzt Al-Khoury, „das sind aber längst nicht alle Mitfeiernden.“. Denn übers Internet seien chaldäisch-katholische Christen in aller Welt zugeschaltet, die in ihrer Muttersprache, auf Aramäisch oder Kurdisch mitfeiern möchten.

Zwar gebe es überall Diaspora-Gemeinden mit ihren eigenen Gottesdiensten, aber die Resonanz auf die Internet-Feiern sei riesig: „Wir streamen unsere Feiern, wie viele Menschen dann dabei sind, weiß ich nicht.“ Er wisse von Gläubigen in Schweden, Deutschland, Frankreich und den USA, die am Bildschirm die Feierlichkeiten verfolgten.

Allein in Enishke hat sich fast ein Drittel der ehemals über 2100 Christen zur Flucht entschlossen: „Ein wahrer Exodus“, bedauert Al-Khoury, „aber wenigstens übers Netz sind wir weiter miteinander verbunden.“

Was ist zu tun, um die Menschen zum Bleiben zu bewegen, damit sie nicht auch fliehen? „Solidarität“, wünscht sich Khoury, „denkt einfach an uns, helft uns, wenn ihr könnt. Und betet für uns. Wir beten auch für euch.“