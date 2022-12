Freude und Erfolg im „Haus des Lächelns“

Fahren die Schulbusse in den kurdischen Flüchtlingscamps? Können die jesidischen Flüchtlinge Gurken und Okraschoten, die sie in den Gewächshäusern anbauen, mit Gewinn verkaufen? Haben die Therapeuten, die schwer traumatisierte Flüchtlinge behandeln, gute Arbeitsbedingungen? Werden die Spendengelder aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ wie vereinbart verwendet? Auf zwei Reisen pro Jahr nach Kurdistan sprechen Hendrik Groth und Ludger Möllers von der „Schwäbischen Zeitung“ mit den verantwortlichen Partnern vor Ort. Während der Reise im Oktober dieses Jahres besuchten sie das „Haus des Lächelns“ in der Stadt Sheikhan: eine Tageseinrichtung für 30 Kinder mit Behinderungen. Aus dem Ergebnis der Weihnachtsspendenaktion 2022 soll die Arbeit dort dauerhaft finanziell abgesichert werden: Gehälter, Schulmaterial, Ausstattung und Lebensmittel werden benötigt.

Hendrik Groth berichtet: „Um es offen auszusprechen: Es gibt Termine, die unter die Haut gehen, wenn wir in den kurdischen Autonomiegebieten unsere Projekte besuchen. Vor einem Jahr haben wir das ,Haus des Lächelns’ eröffnet. Der Name suggeriert eine fröhliche und heitere Atmosphäre. Aber hinter diesem Projekt stehen dramatische Schicksale ganzer Familien, denn hier werden Kinder mit Behinderungen ambulant betreut. Sie sind die Schwächsten der Schwachen. An sie denken die wenigsten in einer Region, die nach Saddam-Hussein-Diktatur und Krieg gegen den Terror nach wirtschaftlicher und politischer Stabilität sucht. Die Kinder kommen aus den Flüchtlingscamps und aus der näheren Umgebung, werden morgens abgeholt und des Abends wieder zu ihren Eltern gebracht. Über den Tag bekommen sie je nach Notwendigkeit Betreuung, Unterricht oder werden therapiert.“

Das Schicksal behinderter Kinder: keine Spielkameraden, fast keine Schulbildung

Vor dem Haus stoppt ein Schulbus mit der Aufschrift „Schwäbische Zeitung – Helfen bringt Freude“: Am frühen Morgen hat der Fahrer Jugendliche aus den Camps zur höheren Schule gebracht, nun hat er Kinder mit Behinderungen an Bord. Darunter den 17-jährigen Ali Basen. Im Flüchtlingscamp Sheikhan, in dem er seit 2014 lebt, hat der Jugendliche mit einer geistigen Behinderung so gut wie keine Ansprache gehabt, keine Spielkameraden, fast keine Schulbildung.

„Für Kinder mit Handicaps konnten wir bisher überhaupt keine Hilfe leisten“, sagt Shero Smo, der das Camp Mam Rashan geleitet hat, „das ,Haus des Lächelns’ ist die allererste Tageseinrichtung für diese Kinder, die bisher vergessen waren und am Rand der Gesellschaft leben mussten.“ Die sehr beengten Verhältnisse in den Zelten lassen keine Entwicklung zu. Im „Haus des Lächelns“ findet er Anschluss, wird nicht ausgegrenzt, kann lachen. Und er lernt: „Vielleicht kann er bald lesen, ein wenig schreiben, rechnen“, ist Ravand Rajab Rasol, Programmchef der kurdischen Hilfsorganisation Barzani Charity Foundation (BCF), der Partnerorganisation von „Helfen bringt Freude“ auch bei der Arbeit in den Camps, zuversichtlich.

„Aber nicht nur die Kinder tragen ein schweres Schicksal in das ,Haus des Lächelns’“, sagt Hendrik Groth: „Einige der im Haus angestellten Frauen bekämpfen mit ihrer Tätigkeit die eigenen Traumata, waren sie doch von den Terrortrupps des sogenannten Islamischen Staates verschleppt, versklavt und erst vor kurzer Zeit befreit worden.“

Auf dem Weg zurück ins normale Leben

Zu diesen Frauen gehört Asisa Sabr, die für die Küche verantwortlich ist. Für die 27-jährige Jesidin ist die Arbeit im „Haus des Lächelns“ zur Lebensaufgabe geworden. Nach dem Überfall der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) auf ihre Heimatregion im Shingal-Gebirge im Jahr 2014 wurde die damals 19-Jährige verschleppt: „Fünfmal wurde ich in Syrien weiterverkauft.“ Unter Tränen spricht sie davon, missbraucht und vergewaltigt worden zu sein. Drei Kinder, ein Mädchen und zwei Buben, deren Väter IS-Terroristen sind, musste sie bei ihrer eigenen Befreiung in Syrien zurücklassen. Im „Haus des Lächelns“ findet die junge Frau ins normale Leben zurück. „Mein Tag hat Struktur, mein Leben hat wieder einen Sinn“, sagt die Jesidin. Ihre Kinder aber kann ihr derzeit niemand zurückbringen.

„Mit der kurdischen Hilfsorganisation Barzani Charity Foundation haben wir uns an die Realisierung des ,Hauses des Lächelns’ gemacht“, beschreibt Groth. „Es ist ein schönes Gebäude, das seinem Namen Ehre macht, mit hellen, hohen Räumen. Das Herzstück des Hauses ist mit gemütlichen Teppichen und bunten Kissen ausgelegt, es gibt eine große, geräumige Küche und einen mit Tafel und Schultischen bestückter Klassenraum.“

Schwieriger Umgang mit der Tradition

Im vergangenen Jahr ist hier viel passiert: Vor allem hat die Barzani Charity Foundation das pädagogische Programm erarbeitet und setzt es um. Dass das „Haus des Lächelns“ zu einem Erfolg werden würde, war nicht selbstverständlich. Denn im Nahen Osten werden Menschen mit Behinderungen nur mit äußerstem Misstrauen wahrgenommen und als etwas vollkommen Negatives betrachtet, sagt die palästinensische Ärztin Jumana Odeh, die 2008 für ihre Bemühungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Kinder mit dem „World of Children Health Award“ ausgezeichnet wurde. Odeh wirft einen Blick auf die junge Generation: „Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen werden oft mitleidig oder abwertend behandelt, auch und ganz besonders von ihren Eltern, denen die Behinderung vielfach als eine Art göttliche Strafe gilt. Sie beginnen dann, nach dem Grund für diese Bestrafung zu forschen.“

Groth erinnert sich an die Reise im Oktober 2021: „Bei der Eröffnung war uns daher kaum zum Lächeln zumute, wir mussten schwer schlucken, als wir den Kindern gegenübersaßen. Mit vielen war eine direkte Kommunikation kaum möglich. Würden sie überhaupt wahrnehmen, dass sie ihren Tag von nun an in diesem schützenden Kokon verbringen werden? Besonders schlimm ging es einem etwa zwölfjährigen Jungen, der an die Decke stierte und offensichtlich an spastischen Lähmungen litt. Die Versuche, ihn anzusprechen, scheiterten. Der Mutter sahen wir ihre Verzweiflung und Ohnmacht an. Wie wir später erfuhren, schätzten wir sie 20 Jahre älter ein, als sie es tatsächlich ist.“

Das Team von Ravand Rajab Rasol hat sich dieser besonderen Herausforderung gestellt, auch wenn der BCF bis dato breite Erfahrungen im Umgang mit behinderten Kindern fehlten: „Wer in einen Menschen investiert, der investiert in die ganze Welt“, zitiert Rasol eine jesidische Weisheit.

Engagement der Lehrerinnen

Mit Erfolg, wie Groth berichtet: „Bei unserem erneuten Besuch, ein Jahr später, können wir es kaum glauben: Der Junge geht an Krücken an die Tafel und schreibt Zahlen korrekt an die Wand. Er lächelt stolz und sucht den Blick der anderen der Klasse, die aufgeregt auf den Besuch aus Deutschland schauen. Viele Kinder fordern ihre Lehrerinnen auf, sie dranzunehmen, damit der Besuch sehen könne, dass sie gut lesen und schreiben könnten. Auf Arabisch, Kurdisch und Englisch. Man merkt, mit welchem Engagement und Herzblut die Lehrerinnen ihre Schützlinge umsorgen, wie stolz sie auf ihre Schüler sind.“

„Von den 30 Kindern, die wir betreuen, können demnächst sechs auf eine ganz normale Schule. Sie sind voll beschulbar’“, sagt stolz Ravand Rajab Rasol. Zwei Kinder, die ein Jahr das „Haus des Lächelns“ besucht haben, gehen bereits auf eine Regelschule: „Inklusion, die funktioniert.“

Ein Modellprojekt für Kurdistan

Die Barzani Charity Foundation schaut sehr genau auf die Fortschritte, die im „Haus des Lächelns“ erzielt werden, und will in anderen Städten in der Autonomen Region Kurdistan ähnliche Einrichtungen schaffen: In der Provinzhauptstadt Dohuk oder in der 350.000-Einwohner-Stadt Zakho, im Dreiländereck des Irak, der Türkei und Syrien gelegen. „Wir betrachten das ,Haus des Lächelns’ hier in Sheikhan als Modellprojekt und wollen auch andere Nicht-Regierungsorganisationen begeistern“, sagt Ravand Rajab Rasol. Er spricht von integrativen Konzepten, beispielsweise für Rollstuhlfahrer, „denen bisher die Hoffnung für eine Perspektive fehlt“.

Der BCF-Mann weiß auch von anderen tragischen Schicksalen: „Solange die Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen leben, ist die materielle Sicherheit wenigstens in Ansätzen gewährleistet, aber was passiert, wenn Vater und Mutter sterben?“ Rasol hat beobachtet, dass Menschen mit Behinderungen besondere Fähigkeiten entwickeln können: „Zum Beispiel für die Informationstechnologie – und dies gilt es zu fördern!“