Freigabe von Corona-​Impfungen für alle? Das sagen die Leser von Schwäbische.de

Sollten alle Impfstoffe für alle Menschen freigegeben werden? Während die drei Bundesländer Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern den Impfstoff von Astrazeneca inzwischen für alle Altersgruppen anbieten, gehört Baden-Württemberg nicht dazu.

Wann und ob es zur Freigabe kommt, dazu beraten am Montag Bund und Länder beim Impfgipfel.

Das Thema ist auch deshalb immer wieder in der Diskussion, weil es im Zusammenhang mit den Freiheiten für Geimpfte und Genesene steht. Auch darüber wird es am Montag bei dem Impfgipfel gehen.

Baden-Württemberg ist für einheitliche Regeln

Baden-Württemberg hat im Voraus auf bundesweit einheitliche Regeln für Geimpfte und Genesene gedrängt und möchte diesen auch Öffnungen etwa von Schwimmbädern oder Museen ermöglichen.

Wie soll mit der Priorisierung umgegangen werden? Dazu haben wir die Leser von Schwäbische.de befragt. Die diskutieren dazu durchaus kontrovers - und zeigt, dass es nicht immer nur ein "Ja" oder "Nein" geben kann.

So ist die Meinung der Schwäbische.de-Leser

Günter F.: Die Freigabe für alle ergibt sich per se, wenn ausreichend Impfstoff da ist. Jeder Geimpfte - gleich welchen Alters - ist ein Schutz für die nicht Geimpften. Durch die Aufgabe der Priorisierung kann dann auch viel leichter der erhebliche Verwaltungsaufwand der Impfzentren reduziert werden. Motto: Ausweis + Unterschrift, dann rein, dann impfen, dann raus. Für Impflinge mit 1000 Fragen kann man eine Extrastraße im Zentrum machen. Auch Praxisärzte vergeben Termine nach Anfrage und müssten nicht immer abwägen. Das ginge viel schneller.

Ansonsten wäre ich auch der Meinung die Reihenfolge zu öffnen und auch die Reserven dazu zu verwenden.

Alexander J.: In Anbetracht der derzeit zu geringen Verfügbarkeit an Impfstoffen sollte meiner Meinung nach die Impfreihenfolge zumindest überdacht werden. Die Kinder und Jugendlichen sind derzeit die größten "Verlierer" wogegen ich als Mittvierziger mit den derzeitigen Einschränkungen besser zurechtkomme. Den Kindern fehlen der Unterricht oder das Treffen mit Gleichaltrigen. Ihnen geht derzeit am meisten verloren. Ansonsten wäre ich auch der Meinung die Reihenfolge zu öffnen und auch die Reserven dazu zu verwenden.

Corinna M.: Auf jeden Fall sollten die Impfungen für alle freigegeben werden. Junge Menschen, Eltern, Personen, die Tag für Tag rausmüssen zum Arbeiten, die Kinder zu Hause haben, das sind die, für die jetzt die Gefahr am größten ist. Wer sich impfen lassen will, ganz egal welches Alter, welcher Beruf, sollte das auch dürfen. Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, sich im Impfzentrum oder bei einem niedergelassenen Arzt einen Termin holen zu können. Sonst sind wir nächstes Jahr noch nicht weiter.

Annette M.: Im Augenblick finde ich das noch zu früh, es ist immer noch sehr zeitraubend, einen Termin zu bekommen (sowohl Impfzentrum wie auch Hausarzt). Und ohne eine deutliche Steigerung der Lieferungen nicht machbar - ab Ende Mai vielleicht?

Sehe keinen Grund, Empfehlung der Experten in Zweifel zu ziehen

Harald S.: Ich bin weder Virus- noch Impfexperte, so wie wohl die allermeisten meiner Mitmenschen. Ich sehe keinen Grund die Empfehlung der Experten (StIKo) in Zweifel zu ziehen. Ich bin auch nicht in der Lage, eine fundierte eigene Empfehlung auszusprechen. Allerdings verkneife ich mir, meinen persönlichen Egoismus mit Scheinargumenten zu bemänteln und das als das Ei des Kolumbus anzupreisen.

Hauptsache schnellstmöglichst verimpfen

Thomas K.: Die Sache sollte doch recht einfach sein. Jeder vorhandene Impfstoff sollte entsprechend auch schnellstmöglich verimpft werden. Wenn man dies mit der aktuellen Impfreihenfolge schafft, dann sollte man die Priorisierung beibehalten. Wenn die Reihenfolge aber dazu führt, dass die Kapazitäten nicht vollends ausgeschöpft werden, dann sollte man diese aufheben. Tendenziell denke ich, dass man Astrazeneca für alle freigeben sollte. So könnte man von beiden Seiten agieren und hätte ausreichend Kapazität für die Älteren bzw. Risikogruppen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, direkt in die Masse zu impfen...

Erst der Impfstoff, dann die Diskussion

Arno E.: Was soll denn diese Diskussion? Zunächst muss ja mal erst genügend Impfstoff zur Verfügung stehen.

Impfreihenfolge ja, aber mit angepassten Kriterien

Jürgen E.: Die Priorisierung nach Risiko (schwerer Verlauf und Ansteckungsgefahr) sowie nach Systemrelevanz ist grundsätzlich richtig. Aber die Einteilung nicht wirklich gerecht sowie veraltet: Manche können z.B. nicht ins Homeoffice und sind zudem auf überfüllten ÖPNV angewiesen und müssen daher ein höheres Infektionsrisiko auf sich nehmen als Menschen, die nur zum Einkaufen unter Leute müssen. Ferner ist es dank der Mutanten so, dass nicht nur Menschen mit Vorerkrankung einen schweren Verlauf oder Long-Covid bekommen können. Insofern sollte es schon eine Impfreihenfolge geben, nur sollten die Gruppen zeitgemäßer eingeteilt werden und nicht so, wie es bei der ersten Welle angemessen gewesen wäre, hätte es damals schon Impfstoff gegeben. Zudem sollte man Wartelisten einführen, in denen sich jeder Impfwillige registrieren kann und dann eben einen Termin zugewiesen bekommt, wenn seine Gruppe dran ist. Das wäre wesentlich einfacher zu organisieren als dieses persönliche Terminerbetteln, sobald man dran ist.

Freiwillige vor bei Astrazeneca

Markus O.: Die Ärzte und Impfzentren sitzen auf Astrazeneca-Impfstoff und bekommen den nicht weg. Wenigstens hier sollte man sich freiwillig, egal welche Altersklasse, impfen lassen können.

Ist die Impfreihenfolge noch aktuell?

Manuela W.: Wenn genügend Impfstoff da ist, kann man das auch freigeben. Vorher sollte man sich überlegen, ob die Impfreihenfolge noch aktuell ist. Die Mutationen haben das Infektionsgeschehen verändert. Die Impfreihenfolge bleibt aber unangetastet?