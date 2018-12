Frei zur „Moschee-Steuer“: „Von ausländischen Geldgebern emanzipieren“

Thorsten Frei (CDU/Foto: dpa), stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion, erklärt im Gespräch mit Markus Sievers, wie die Koalition über eine „Moschee-Steuer“ denkt.

Die Koalition bringt eine „Moschee-Steuer“ ins Spiel. Worauf zielt die Debatte?

Dabei geht es insbesondere darum, dass sich die islamischen Gemeinden in Deutschland ein Stück weit emanzipieren von der Einflussnahme ausländischer Staaten. Die rührt vor allem aus der Finanzierung solcher Gemeinden, Moscheen und Einrichtungen. Das behindert die Integration der Menschen in die deutsche Gesellschaft und fördert Parallelgesellschaften. Das kann nicht in unserem Sinne sein.

Eine „Moschee-Steuer“ wäre für Sie nur eine Option. Sie könnten sich auch andere Instrumente vorstellen?

Genau. Man sollte nicht zu dogmatisch an die Sache herangehen. Die Zielsetzung ist klar definiert – die Emanzipation von ausländischen Geldgebern, insbesondere von ausländischen Staaten, sowie die Öffnung gegenüber der deutschen Gesellschaft. Dies ist unsere Leitlinie für die weitere Debatte.