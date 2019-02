Frauenrechtlerin: Keine Toleranz bei Gewalt gegen Frauen, auch nicht bei sexistischen Witzen

Die Strafverfolgung nach Fällen von sexualisierter Gewalt läuft nach Ansicht von Monika Hauser viel zu schleppend. „Es kann nicht sein, dass in Deutschland weniger als zehn Prozent der wegen Vergewaltigung angezeigten Männer auch verurteilt werden“, kritisiert die Ärztin und Gründerin des Vereins Medica Mondiale. Das Thema werde noch immer bagatellisiert. Um einen Wandel zu erreichen, dürfe es für sexualisierte Gewalt keine Toleranz geben – und das fange bei sexistischen Witzen an, sagt Monika Hauser im Gespräch mit Claudia Kling.

Frau Hauser, Sie unterstützen seit mehr als einem Vierteljahrhundert Frauen, die sexualisierte Gewalt überlebt haben. Ihr Verein Medica Mondiale geht auf den Jugoslawienkrieg in den 1990er-Jahren zurück. Hätten Sie damals gedacht, dass dieses Thema auch im Jahr 2019 noch so aktuell sein wird?

Mir war schon sehr früh klar, auch schon vor meiner Zeit in Bosnien, wie stark Gewalt gegen Frauen verbreitet ist und wie hartnäckig dieses Thema verschleiert und bagatellisiert wird. Das gilt auch in unseren sogenannten Friedensgesellschaften – in Südtirol, wo ich meine Großeltern besucht habe, in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin und in Deutschland, wo ich meine erste Assistentinnenstelle als Frauenärztin bekommen habe. Damals hat sich mir schon gezeigt, wie viele gesellschaftliche Widerstände es gegen dieses Thema gibt und dass meine Arbeit für Frauenrechte ein langer Kampf sein wird.

Im Oktober 20018 wurde der Friedensnobelpreis zwei Menschen verliehen, die direkt mit dem Thema Gewalt gegen Frauen zu tun haben: dem Kongolesen Denis Mukwege als Arzt und der Jesidin Nadia Murat als Betroffene. Wie haben Sie reagiert, als Sie von der Entscheidung erfahren haben?

Ich habe mich sehr für die beiden gefreut, auch weil ich sie persönlich kenne und ihre Arbeit schätze. Letztlich ist es aber wichtig, dass diejenigen, die ihnen den Preis verliehen, und alle, die ihnen applaudiert haben, bereit sind, über den Tag der Preisverleihung hinaus an einer Veränderung mitzuwirken. Als ich 2008 den Alternativen Friedensnobelpreis bekommen habe, waren die Medien in Deutschland auch voll davon. Aber die Aufmerksamkeit muss länger anhalten.

Die Ärztin Monika Hauser hilft Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dafür erhielt sie 2008 den Alternativen Nobelpreis. Am kommenden Donnerstag spricht sie in Ravensburg. (Foto: Henrik Nielsen/Medica Mondiale)

In allen Konflikten dieser Erde – ob in Myanmar, im Kongo, im Südsudan, in Syrien, im Irak – scheint es eher die Regel als die Ausnahme zu sein, dass Frauen vergewaltigt werden. Ist dieses Verbrechen nach wie vor zu wenig geächtet?

Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben wunderbare Resolutionen und Konventionen, aber es fehlt der politische Wille, die Inhalte umzusetzen. An den gesellschaftlichen Strukturen hat sich kaum etwas verändert. Sexualisierte Gewalt ist eines der Hauptsymptome aller patriarchalen Gesellschaften – erst recht in Kriegsgebieten. Wenn Männer eine Waffe in der Hand haben, denken sie noch mehr, sie könnten sich nehmen, was sie wollen. Wenn Normen und Strukturen zusammenbrechen, steigt auch die Zahl der Vergewaltigungen. Das war auch nach dem Tsunami 2004 so. Deutschland will während seiner zweijährigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat das Thema ganz nach vorne bringen. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit – und nicht nur auf Lippenbekenntnisse.

Was sind das für gesellschaftliche Strukturen, die sich ändern müssten?

Es muss jedem klar sein, dass es bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen keinen Toleranzraum gibt. Das fängt bei sexistischen Witzen an, geht bei der schwer zu ertragenden Werbung mit halbnackten Frauen weiter bis hin zu tätlichen Übergriffen. Damit wird die Botschaft verbreitet, der weibliche Körper sei frei verfügbar – und die sich Mädchen und auch Jungs einprägt. Solange sich das nicht grundlegend verändert, verändern sich auch die Machtverhältnisse nicht. Das ist eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Sie haben in vielen Ländern Zufluchtsorte für Frauen aufgebaut. Können Frauen, die so viel Leid erfahren haben, ins Leben zurückzufinden?

Natürlich können sie das. Es hängt aber sehr von den jeweiligen Umständen ab. Generell wird bei sexualisierter Gewalt die Identität einer Person massiv infrage gestellt, weil der Täter über ihre körperlichen und seelischen Grenzen hinausging. Für manche Frauen bedeutet Vergewaltigung: „lebenslänglich“. Das versperrt vielen den Weg zurück in ein Leben, wie es vorher war. Deshalb ist es so wichtig, diese Frauen psychosozial zu unterstützen, damit sie die traumatischen Erfahrungen irgendwann bewältigen können. Die Vergewaltiger hingegen haben ihre Tat oft schon am Tag danach wieder vergessen.

Wie ist die Situation hierzulande? Ist Deutschland eine Insel der Seligen, wenn es um die Rechte von Frauen geht?

Nein, natürlich ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch hierzulande ein Thema. Jede zweite bis dritte Frau in Europa hat sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht, das ist in Deutschland nicht anders. Die Frauenhäuser, auch in Ravensburg, sind voll. Auch dort mussten die Frauen wegen Überfüllung schon auf andere Einrichtungen verteilt werden. Das ist die Realität. Aber es wird immer noch weggeschaut und das Leid nicht gesehen – das Leid der Frauen, ihrer Kinder, der Familie und der ganzen Gesellschaft.

Wie nehmen Sie die Debatten um Vorfälle wie die Gruppenvergewaltigung in Freiburg wahr, wo die Täter Flüchtlinge waren?

Das empfinde ich als Scheindebatte, um das Problem Gewalt gegen Frauen den Fremden, Geflüchteten und schwarzen Männern zuzuschieben. Die häusliche Gewalt in Deutschland von deutschen Männern an deutschen Frauen soll dadurch verschleiert werden. Schauen Sie sich doch die Studie des Frauenministeriums zu häuslicher Gewalt an. Die Zahlen sind gigantisch: Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner getötet. Das spricht eine ganz klare Sprache. Wenn dieses Problem nun auf Flüchtlinge oder Ausländer fokussiert wird, bringt es uns überhaupt nicht weiter. Das fördert nur rechtes Gedankengut.

Seit zehn Jahren wird Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen anerkannt. Ist es dadurch leichter geworden, die Täter zu bestrafen?

Dass Vergewaltigung ganz klar als Kriegsverbrechen und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert wurde, ist ein Fortschritt. Dennoch sind wir in puncto Strafverfolgung nicht viel weitergekommen – weder in den Friedensgesellschaften noch im Kriegskontext. Das finde ich sehr frustrierend. Vom Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wurde beispielsweise nur eine Handvoll Täter explizit wegen Vergewaltigungen verurteilt. Dass bislang so empörend wenige Täter wegen dieser Verbrechen verurteilt wurden, liegt aber nicht daran, dass die Frauen nicht aussagen wollten – gerade die bosnischen Überlebenden wollten, dass die Welt erfährt, was ihnen widerfahren ist. Die Justizsysteme sind nicht dafür aufgestellt. Die Frauen, die als Zeuginnen aussagen, werden oft nicht psychologisch betreut, sie werden nicht in ihren Rechten als Nebenklägerinnen unterstützt, die Dolmetscher sind oft männlich – und dann wird auch noch der Straftatbestand der Vergewaltigung aus den Prozessen herausgenommen. Das heißt, ihr Leid wird bis heute nicht anerkannt.

Was schützt Frauen am besten vor Gewalttaten? Selbstverteidigung, Erziehung oder harte Strafen für die Täter?

Der Schutz vor diesen Gewalttaten fängt tatsächlich im Kopf an. Wir müssen unsere Kinder, Mädchen und Jungen, gleichberichtigt erziehen, sie stark machen und ihnen Grenzen vermitteln. Das gelingt am besten, indem wir sie respektvoll erziehen. Wenn das glückt, ist schon viel gewonnen. Aber auch die Straflosigkeit bleibt ein Thema. Es kann nicht sein, dass in Deutschland weniger als zehn Prozent der wegen Vergewaltigung angezeigten Männer auch verurteilt werden. Da ist noch viel zu tun.