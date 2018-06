Frauen im Studium leiden mehr als Männer

Als der AOK-Vorsitzende Martin Litsch in den 1970-er Jahren studierte, so erinnert er sich, kam die Mittagssendung eines Rundfunksenders mit der Ansage „Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten“. Diese Zeiten sind vorbei. Der Leistungsdruck an deutschen Universitäten ist gestiegen, und der Stress der Studierenden nimmt ständig zu.

Studentinnen haben dabei ein dünneres Nervenkostüm als ihre Kommilitonen. Sie sind signifikant gestresster als Männer, das zeigt die AOK-Studie über das Stressniveau an deutschen Universitäten, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Frauen seien von ihrer Persönlichkeit her introvertierter und ängstlicher. „Sie sagen schneller ,ach, das schaffe ich doch nicht’ und geben auf. Und haben dann im nächsten Semester zwei Prüfungen und so noch mehr Stress“, meint die Professorin Uta Herbst von der Uni Potsdam. Männer dagegen neigten zur „mir san mir“-Mentalität und dem Grundvertrauen von „das packen wir schon“.

Gestresst fühlen sich die Studenten vor allem durch Prüfungen, Abschlussarbeiten, die Arbeitsbelastung insgesamt, die Organisation des Auslandssemesters, den Stoffumfang, aber auch durch die Wohnungssuche. Am wenigsten Stress haben sie mit der Pflege von sozialen Kontakten, mit Freunden und Familie.

Bessere Selbstorganisation nötig

Die Resilienz, also die seelische Widerstandsfähigkeit der Studenten, nimmt ab. Das führen die Experten auch darauf zurück, dass Kinder heute besser umsorgt werden. „Wenn man mit 17 noch zum Fußballplatz gefahren wird und mit 18 eine eigene Wohnung hat und das bewältigen muss“, sei das vielleicht schwieriger als früher, meint Uta Herbst. Sie findet, dass Studenten früher lernen müssten, sich zu organisieren. Unterstützung kommt hier von der zentralen Studienberatung, aber auch durch Workshops und Seminare zum Umgang mit dem Stress.

Diplom-Psychologe Hans-Werner Rückert, Leiter der Studienberatung der Freien Universität Berlin, berichtet, dass von Studenten vor allem Einzelberatungen angefragt werden. Das zeige ein Problem. Man müsse den Studierenden helfen, „die Einzelkämpfer-Mentaliltät zu überwinden.“ Auch gegen die Angst, zu versagen, müsse etwas getan werden. Rückert hält es für richtig, dass man beim Bachelor versucht, das erste und zweite Semester nicht in die Bewertungen hineinzunehmen, um den Druck zu mindern.

Wer seinen Stress mindern will, sollte am besten Sport studieren. Als überaus belastend erwies sich dagegen das Studium der Veterinärmedizin. Auch wenn es heute „in“ sei, über Stress zu klagen, so hält die AOK die Umfrage für alarmierend. Schließlich geht auch im Berufsleben heute jeder zehnte Fehltag auf psychische Erkrankungen zurück. „Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen", so AOK-Chef Martin Litsch.