Franziskus’ Gang in die Höhle des Löwen

Der Papst spricht von Großmut und Nächstenliebe, vom Dienst am Allgemeinwohl und von Offenheit gegenüber dem Unbekannten. Er sei froh, sagt er, dass Amerika noch immer ein Land der Träume sei. Mit den Worten der Hymne „Star-Spangled Banner“ spricht er vom Land der Freien und Tapferen, was natürlich die patriotische Seele anrührt und mit stehenden Ovationen belohnt wird. Auch als er an die Einwanderernation appelliert, weiß er das Parlament geschlossen hinter sich. „Wir haben keine Angst vor Fremden, weil die meisten von uns selber einmal Fremde waren.“

Standing Ovations, so kennt man es aus dem Kongress, wenn der Präsident vor beiden Kammern spricht, um die Lage der Nation zu skizzieren. Sobald aber der Staatschef kontroverse Themen berührt, geht optisch ein Riss durch den Saal. Die einen erheben sich jubelnd von den Plätzen, die anderen bleiben sitzen wie festgeklebt. Doch beim Papst? Nein, auch bei ihm machen sie keine Ausnahme, die beiden großen, ziemlich verfeindeten Lager der US-Politik.

Gegen Ende seiner Rede, der ersten überhaupt, die ein Kirchenoberhaupt auf Capitol Hill hält, erinnert Franziskus an seine Enzyklika „Laudato Si“. Er habe darauf hingewiesen, dass menschliches Handeln der Umwelt schade, er sei überzeugt davon, dass der Mensch einen Unterschied mache, sagt er, und diesmal gilt das mit dem Riss auch für ihn. Eisiges Schweigen auf den Bänken der Konservativen, donnernder Applaus von denen der Demokraten. Als er für ein Ende der Todesstrafe eintritt und betont, dass gerechte Bestrafung immer auch ein Element der Hoffnung und das Ziel der Rehabilitierung beinhalten müsse, fallen die Reaktionen ähnlich aus.

Schließlich ein Plädoyer für die Immigranten, die, oft ohne gültige Papiere, über die Grenze aus Mexiko kommen – und im Übrigen den Abwärtstrend der katholischen Kirche in „God’s Own Country“ stoppen. Während Europa die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe, sagt der Papst, strebten auch auf dem amerikanischen Kontinent Tausende nach Norden, um nach einem besseren Leben zu suchen. „Ist es nicht genau das, was wir für unsere Kinder wollen? Wir dürfen nicht fassungslos auf die Zahlen starren, wir müssen ihnen als Personen begegnen, ihre Gesichter ansehen und uns ihre Geschichten anhören.“

„Obamas Papst“

Prominente Republikaner haben Franziskus vorab zu verstehen gegeben, er wäre besser beraten, sich aufs Religiöse zu beschränken, statt Weltliches wie Klimawandel oder Einwanderungsreform anzuschneiden. Manche nannten ihn gar „Obamas Papst“, scheint ihn doch inhaltlich mehr mit der Demokratischen Partei des Präsidenten zu verbinden als mit der „Grand Old Party“. So gesehen ist es für Franziskus ein Gang in die Höhle des Löwen.

Paul Gosar indes, ein Republikaner aus Arizona, blieb dem historischen Auftritt demonstrativ fern, mit der Begründung, er lasse sich vom Heiligen Vater nicht in Sachen Klimawandel belehren. Es ist ein Satz, der Stephen Schneck, einen Gelehrten der Catholic University of America, zu heftigen Widerworten reizt. Keine Partei könne den Pontifex für ihre Agenda beanspruchen, was ihn motiviere, sei die Sorge um menschliches Leben. Er hoffe doch sehr, so Schneck, „dass uns der Papst herauszieht aus diesen kleinlichen Streitereien“.

Interessant auch, wovon Franziskus nicht spricht. Das Embargo gegen Kuba, das der Kongress aufheben müsste, soll die angebahnte Normalisierung richtig in Schwung kommen, umschifft er wie eine heikle Klippe. Seine Gesellschaftskritik – einmal hatte er schrankenlosen Kapitalismus den „Mist des Teufels“ genannt – beschränkt sich auf Andeutungen.