Franziskus besuchte den König und die Migranten

Papst Franziskus hat bei seinem zweitägigen Besuch in Marokko mehr Menschlichkeit im Umgang mit Migranten gefordert. Das Schicksal von „vielen Millionen Flüchtlinge und anderen zur Migration Gezwungenen“ sei eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sagte das katholische Kirchenoberhaupt. „Es ist eine Wunde, die zum Himmel schreit.“ Flucht und Migration seien „ein Phänomen, das niemals durch den Bau von Barrieren gelöst werden wird“.

Brennpunkt der Migration

Marokko wurde in 2018 zu einem neuen Brennpunkt der Migration. Der Staat ist mittlerweile das Haupttransitland für jene Migranten, die von Nordafrika nach Europa wollen. In Küstennähe warten Tausende auf eine Chance, um nach Südspanien überzusetzen. Oder um in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla zu gelangen, die von marokkanischem Territorium umgeben sind. In 2018 waren in Spanien 64.000 Migranten registriert worden – darunter 20 Prozent junge Marokkaner.

Mahnung zur Solidarität

Am Samstagabend hatte Papst Franziskus eine Einrichtung der Caritas in der Hauptstadt Rabat besucht, wo Migranten versorgt und beraten werden. Franziskus mahnte, dass auch Menschlichkeit und Solidarität zum Fortschritt einer Gesellschaft gehörten. „Die Migranten unternehmen ihre Reise nicht zum Vergnügen, sondern aus Leid“, hatte zuvor der katholische Erzbischof von Rabat, Cristobal Lopez Romero, gesagt.

Für interreligiösen Dialog mit Muslimen

Nach seiner Ankunft hatte der Papst zunächst im Beisein von Marokkos König Mohammed VI. an Christen und Muslime appelliert, das Gespräch zu suchen. Die Rolle der Religionen beim Brückenbau zwischen den Menschen dürfe nicht unterschätzt werden. Der interreligiöse Dialog und die gegenseitige Kenntnis der beiden Religionen seien ein wichtiger Beitrag, um Extremismus und Hass zu begegnen, sagte Franziskus in einer Rede vor dem berühmten Hassan-Turm, dem Wahrzeichen Rabats. König Mohammed sagte, der Radikalismus könne nicht militärisch, sondern nur durch Bildung besiegt werden.

Der Hassan-Turm gehört zu einem unvollendeten Moschee-Komplex aus dem zwölften Jahrhundert. Auf dem Gelände befindet sich das Mausoleum von Hassan II. und Mohammed V., dem Vater und dem Großvater des heutigen Königs. Marokkos Monarch ist nicht nur Staatschef, sondern zugleich die höchste geistliche Autorität des Landes, in dem der Islam Staatsreligion ist.

Rund 23 000 Christen in Marokko

Am Sonntagnachmittag beendete der Papst seinen Besuch mit einer Messfeier im Moulay-Abdallah-Stadion. Die christliche Gemeinschaft ist in Marokko mit seinen rund 34 Millionen Einwohnern sehr klein. Nach Vatikanangaben leben rund 23 000 Christen im Land, die meisten von ihnen sind im Land arbeitende Europäer oder schwarzafrikanische Migranten.