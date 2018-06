Frankreichs Nerv getroffen

Viele Wahlkampfreden hat Sophie Montel nicht geschwungen. Die Kandidatin für die Parlamentsnachwahl im ostfranzösischen Doubs setzte einfach darauf, dass ihre Parteizugehörigkeit zum rechtspopulistischen Front National (FN) sie beim vierten Anlauf in die Nationalversammlung bringen würde. Die Rechnung der 45-Jährigen wäre fast aufgegangen: Nur ganz knapp unterlag sie dem sozialistischen Kandidaten Frédéric Barbier. Warum kam Montel in der alten Arbeiterregion Doubs auf fast 50 Prozent der Stimmen?

Die FN-Kandidatin hat dort nach der islamistischen Anschlagserie im Januar gegen die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ sowie einen jüdischen Supermarkt einen Nerv getroffen. Sie warnt vor der „islamistischen Gefahr“ in Frankreich, wo fünf Millionen Muslime leben.

Ihre Parolen und die anderer FN-Politiker erinnern an die deutsche Anti-Islam-Bewegung Pegida, mit der der FN offiziell nicht verglichen werden möchte. Denn eine seit gut 40 Jahren fest etablierte Partei, die zudem noch inzwischen stärkste politische Kraft Frankreichs ist, will sich nicht auf eine Stufe stellen mit einer Demonstrationsbewegung. Doch die Debatte, die Pegida angestoßen habe, sei wichtig, ließ einer von Le Pens Beratern ausrichten.

Diese Debatte wird anhalten, auch in Frankreich. Und der FN wird weiter davon profitieren. Umfragen sagen bereits die nächsten Erfolge voraus. Die anderen Parteien, die auf die Werte der Republik setzen, kommen nicht gegen das Phänomen Front National an. Auch nicht mit knapp vier Millionen Demonstranten, die am 11. Januar für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Straße gingen.

Die für das Bild Frankreichs so zerstörerische Siegesserie des FN dürfte sich bis 2017 fortsetzen. Dann stehen Präsidentschaftswahlen an und alle Umfragen sagen Le Pen eine Niederlage in der Stichwahl voraus. Denn 65 Prozent der Franzosen sind der Meinung, dass sie nicht das Land regieren kann. Es bleibt zu hoffen, dass die anderen Parteien bis dahin mit ihrer Kompetenz überzeugen.