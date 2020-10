Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Nachdem am Montag nach langer Zeit gar kein positiver Coronatest im Kreis gemeldet worden war, hat sich die Lage im Kreis Sigmaringen am Mittwoch deutlich zugespitzt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Der Landkreis erreichte am Donnerstag erstmals die kritische Marke von 50 Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen pro 100000 Einwohner. Bereits ab Freitag gilt eine verlängerte Sperrstunde ab 23 Uhr. Im Landratsamt in Sigmaringen wurden inzwischen Infektionen bei 15 Mitarbeitern bestätigt.