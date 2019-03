Franco spaltet Spanien bis heute

Am 1. April 1939 erklärte General Francisco Franco das Ende des fast dreijährigen Bürgerkriegs in Spanien. Ein Krieg, der am 17. Juli 1936 mit dem Aufstand einer von Franco angeführten Armee-Einheit gegen Spaniens demokratisch gewählte linke Republikregierung begann – und in dem bis zu 500 000 Menschen umgekommen sein sollen.

Die Wunden des Bürgerkriegs, in dem Rechte gegen Linke kämpften, sind auch 80 Jahre später nicht verheilt. Genauso wenig wie jene der nachfolgenden Diktatur Francos, der sich mit dem Segen der katholischen Kirche zum „Führer von Gottes Gnaden“ erhob. Seine Herrschaft dauerte bis zu seinem Tod im Jahr 1975. Und sie spaltet Spanien bis heute.

Die alten ideologischen Gräben sind im aktuellen Streit um Francos Grabstätte wieder aufgebrochen, die vor den Toren Madrids und ziemlich prominent mitten in einer mächtigen Bergbasilika im Tal der Gefallenen liegt. Die Basilika wurde kurz nach Ende des Kriegs von republikanischen Zwangsarbeitern gebaut. Dort ließ Franco 34 000 Opfer bestatten: 22 000 Tote aus seinem nationalkonservativen Lager und 12 000 Republik anhänger – letztere ohne Zustimmung ihrer Angehörigen.

Spaniens aktueller sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez will das Franco-Mausoleum, das zu einem Wallfahrtsort für Rechtsradikale wurde, in einen Ort des Gedenkens an die Kriegs- und Franco-Opfer verwandeln. Deswegen sollen die Überreste des Diktators exhumiert und an einen öffentlich nicht zugänglichen Ort gebracht werden. „Keine Demokratie kann es sich leisten, Denkmäler zu haben, welche eine Diktatur verherrlichen“, sagte Sánchez. Doch der Plan stößt auf Hindernisse: Die Familie des Diktators zog dagegen vor Gericht. Und Spaniens konservative Opposition wirft Sánchez’ Sozialisten vor, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Nach Umfragen ist fast die Hälfte der Spanier dafür, Francos Grabstätte nicht anzutasten.

Zehntausende verschwunden

Nach den fast dreijährigen Kämpfen hatten die Franco-Truppen Spanien unter Kontrolle. Er verkündete: „Der Krieg ist vorbei.“ Aber das Leiden ging in der folgenden Diktatur weiter – wenigstens für jene, die nicht auf Francos Seite standen. Zehntausende Franco-Gegner wurden in den ersten Diktaturjahren hingerichtet und dann in Massengräbern verscharrt. Mehr als 100 000 Oppositionelle sind verschwunden. Mindestens 400 000 Regimegegner wurden in Arbeitslager gesteckt, etwa 650 000 Republikanhänger flüchteten ins Exil.

Bis heute gibt es keine offizielle Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels. Auch der Staat sucht bislang nicht nach den Verschwundenen. „Eine Schande“, finden die Opferverbände, die versuchen, die Massengräber mit den sterblichen Überresten der Verschollenen zu finden.

Regierungschef Sánchez will dies nun ändern. Er möchte die Opfersuche zur Staatsangelegenheit machen und eine Wahrheitskommission ins Leben rufen, „damit ein für alle Male die Wunden des Franquismus geschlossen werden“. Die Frage ist nur, ob Sánchez noch Zeit hat, seine Ideen umzusetzen. Ende April stehen Wahlen an: Spaniens konservative Parteien kündigten bereits an, dass sie im Falle ihres Wahlsieges die Sánchez-Pläne beerdigen werden.