Fracking ist eine Alternative

Die Lage ist ernst, sehr ernst sogar. In Deutschland drohen die Heizungen wegen des Gasmangels im Winter kalt zu bleiben. Landkreise bereiten warme Hallen mit Schlafplätzen vor. Bürger beschaffen sich Heizradiatoren. Deutschland richtet sich auf das Schlimmste ein. Die Ampel-Koalition ist in Alarmbereitschaft. Eine Möglichkeit wird von der Bundesregierung aber ignoriert. Dabei könnte diese langfristig gesehen eine stabile Gasversorgung gewährleisten.

Das böse Wort, um das die Ampel einen weiten Bogen macht, heißt Fracking. In den USA, deren Gas Deutschland einkauft, wird diese Methode der Förderung von Erdgas seit vielen Jahren genutzt. Auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg gibt es Gasvorkommen. Doch bisher war Fracking verpönt. Die Gefahren wurden als zu hoch eingeschätzt. Denn Fracking könne das klimaschädliche Methan freisetzen und die benötigten Chemikalien könnten das Grundwasser kontaminieren.

Schon vor einem Jahr hat eine von der damaligen Bundesregierung in Auftrag gegebene Expertenkommission die Probleme näher untersucht. Die Ergebnisse: Ein Risiko für die Umwelt bleibt. Viele machen sich dennoch Sorgen. Diese gilt es ernst zu nehmen. Allerdings hat sich die Technologie mittlerweile so weiterentwickelt, dass die Gefahren bei sorgfältigem Vorgehen auf ein Minimum reduzierbar sind. Es liegt also am politischen Willen, ein Ja zum Fracking zu geben.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck verweist darauf, dass es angesichts der geologischen Prüfungen und Probebohrungen lange dauern würde, bis hierzulande tatsächlich Gas gefördert werden könne. Für den kommenden Winter ist es zu spät. Damit hat Habeck Recht. Dennoch sollte die Bundesregierung jetzt mit allen erforderlichen Maßnahmen und Untersuchungen anfangen. Sonst ist die Bundesrepublik in drei Jahren immer noch abhängig von anderen Ländern und hätten sich womöglich gewünscht, den Zeitpunkt zum Fracking nicht verpasst zu haben.