Forscher kontra Splitting

Rüffel für die Steuerpläne der Union: Das Konzept von CDU und CSU zur Einführung eines Familiensplittings stößt auf scharfe Kritik. Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) warnen jetzt, das Unionskonzept koste Milliarden, bevorzuge Gutverdiener und halte Mütter ab, in den Beruf zurückzukehren. Die Union kündigt im Wahlprogramm an, das Ehegatten- um ein Familiensplitting zu ergänzen. Dazu sollen die steuerlichen Freibeträge für Kinder und Erwachsene angeglichen werden und dann jeweils 8354 Euro betragen. Das Kindergeld würde zudem um 35 Euro monatlich erhöht. Kosten: Sieben Milliarden Euro.

Die Forscher warnen vor einer sozialen Schieflage. Die jährliche Entlastung für die Familien belaufe sich im Schnitt auf 700 Euro. Geringverdiener würden aber nur 300 Euro mehr erhalten, Einkommensstarke kämen dagegen im Schnitt auf 840 Euro Entlastung. In den untersten Einkommensklassen würden 60 Prozent der Familien nicht profitieren.

SPD und Grüne wollen bestehendes Splitting abschmelzen

Kaum hatte das DIW seine Berechnungen vorgelegt, ging Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) in die Offensive: „Der Unterschied zwischen der CDU und der SPD ist: Die SPD will den Familien mit der Streichung des Ehegattensplittings Geld wegnehmen, die CDU will den Familien mit dem Familiensplitting mehr Geld geben.“

SPD und Grüne wollen das bestehende Ehegattensplitting abschmelzen. Sie werfen der Union indessen eine verfehlte Familienpolitik vor. Die neuen Pläne seien als Reichenförderung enttarnt, kritisierte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. „Wer hat, dem wird gegeben – das unsoziale Leitmotiv dieser Regierung zeigt sich auch beim Familiensplitting.“

Die CSU wies die DIW-Kritik zurück. „Wir müssen endlich aufhören, Wirtschaftswissenschaftlern die Deutungshoheit über die Wirksamkeit von Familienleistungen zu überlassen“, sagte Bayerns Familienministerin Christine Haderthauer (CSU) unserer Zeitung. „Für die Union sind Eltern mehr als Produktionsfaktoren, und Kinder sind für uns mehr als Karrierehindernisse, die ihre Eltern ärgerlicherweise von durchgehender Vollzeitbeschäftigung abhalten.“