Forscher bekommen Zugriff auf Gesundheitsdaten

Beim Bundeswettbewerb der Jungbrauer hat Ida Ziegler den Vize-Titel errungen. „Ich bin ohne Erwartungen hingegangen und freue mich sehr über meinen zweiten Platz“, sagt die 21-Jährige auf Nachfrage von „Schwäbische.de“. Die junge Frau aus Dürmentingen hatte als Beste ihres Ausbildungsjahrgangs in Baden-Württemberg ein Ticket für den Bundesentscheid gelöst.

Als Ida Ziegler eine Ausbildung in der Familien-Brauerei Blank in Zwiefaltendorf begonnen hatte, ahnte wohl niemand, dass sie in diesem Jahr gleich zwei besondere Auszeichnungen ...