Forderung nach Geheimdienst-Briefings für Biden wird laut

Wer in Tettnang schon mal im Stau gestanden hat, kann bestätigen, dass es hier vor Ort sicher keinen Mangel an Fahrzeugen gibt. Egide Gatali kennt das ganz anders. Der 47-jährige Geistliche stammt aus Ruanda und arbeitet seit acht Jahren in Deutschland. Derzeit ist er während der zweimonatigen Vakanz Pfarrer von St. Gallus. Er will die Situation in seinem Heimatland verbessern und sucht nach Fahrzeugen oder Motorrädern, die ihre jetzigen Besitzer spenden möchten.