Folgen sind unabsehbar

Donald Trump, bislang ein Meister der Ankündigung, will zeigen, dass bei ihm nicht alles bloß aus Sprüchen besteht. Dass ihm der Nachweis auf dem Feld der Finanzpolitik gelingen wird, überrascht keinen. Steuersenkungen sind so etwas wie der Heilige Gral der Republikaner. Eine Einigung ist für ihre Flügel leichter als bei den Themen wie Immigration oder Außenpolitik.

Die Folgen für den Staatshaushalt scheinen sie dabei nicht zu kümmern. Dass niedrigere Abgaben einen Wachstumsschub auslösen, der mehr Geld in die Staatskasse spült, klingt zwar zunächst gut. Das hat im Falle der USA jedoch noch nie funktioniert. Kurzfristig mag der Effekt die Wirtschaft beflügeln. Auf lange Sicht aber könnte das Defizit ausufern. In jedem Fall ist es die Stunde der Wahrheit. Denn was die Steuernovelle offenbart, ist die Scheinheiligkeit republikanischer Haushaltsparolen. Schulden sind für die Konservativen nur dann Thema, wenn sie in der Opposition dagegen wettern können.

