Flüchtlingskrise in Belarus: Mit dem Visum aus Minsk vor den Toren Europas

Einige Reisebüros im Irak hatten in den vergangenen Monaten verlockende Touren im Angebot: Legal und bequem könnten Kunden bis an die Tore der EU reisen. Tausende kratzten ihre Ersparnisse zusammen, liehen sich Geld bei Freunden und Verwandten oder verkauften Haus und Hof – und tauchten wenig später an der Grenze zwischen Belarus und Polen auf. Jetzt holte der Irak mit einem Sonderflug eine erste Gruppe seiner Staatsbürger aus Belarus zurück.

Die Iraker sind die größte Gruppe unter den Flüchtlingen in Belarus. Mehr als 400 von ihnen trafen am Donnerstagabend in ihrer Heimat im nordirakischen Kurdengebiet ein, wie die dortigen Behörden mitteilten. Am Sonntag erklärte sich die polnische Regierung überraschend bereit, für die Rückführung der Flüchtlinge aufzukommen, die noch in Belarus sind. „Wir sind jeden Moment in der Lage, die Rückkehr der Migranten in ihrer Herkunftsländern zu finanzieren, wir haben auch eine Menge diplomatischer Aktivitäten im Irak und in anderen Ländern des Nahen Ostens entwickelt“, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki nach seinem Treffen mit Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallis.

Allein aus dem Kurdengebiet im Nordirak sind nach Angaben der kurdischen Regionalregierung in den vergangenen Wochen fast 8000 Menschen nach Belarus geflogen. Bereits im Sommer wurden 4000 vorwiegend irakische Migranten an der Grenze zwischen Belarus und dem EU-Mitglied Litauen gezählt.

Visavergabe vor Monaten erleichtert

Europa wurde von dem Ansturm auf die polnische Grenze überrascht – dabei war die Krise seit Monaten abzusehen. Schon im Frühjahr erleichterte Belarus die Visavergabe an Iraker und erhöhte die Zahl der Flüge aus dem Nahen Osten nach Minsk.

Der Irak stellte nach der Litauen-Krise im Sommer auf Bitten der EU zwar seine Direktverbindungen nach Belarus ein. Doch Reiseveranstalter, Schleuser und ihre Kunden fanden andere Wege, etwa über Dubai oder Istanbul. Die Flüchtlinge aus dem Irak bekamen von den belarussischen Behörden Touristenvisa.

Interessenten bezahlten laut Medienberichten bis zu 15000 Euro für die Reisen. Ihnen wurde suggeriert, dass die Überquerung der EU-Grenze nach Polen ein Kinderspiel sei – ganz anders als bei der gefährlichen Fahrt in Schlauchbooten über die Ägäis von der Türkei nach Griechenland. Die Nachricht von den angeblich sicheren und bequemen – wenn auch teuren – Reisen verbreitete sich über die sozialen Medien.

Wenig Arbeitsplätze, schlechte Schulen

Der Nordirak wurde so zu einem Hauptherkunftsgebiet der Flüchtlinge, die in Belarus ankamen. Wie die Menschen in anderen Teilen Iraks verlieren die irakischen Kurden immer mehr die Hoffnung auf ein besseres Leben in ihrer Heimat: Korruption, Vetternwirtschaft und Gewalt verhindern, dass der Irak mit seinem Ölreichtum den Lebensstandard seiner Bürger verbessern kann. Es gibt nicht genug Arbeitsplätze und nicht genug gute Schulen. Zudem fürchten viele Iraker um Leib und Leben. Die nordirakische Internetplattform Rudaw meldete, die meisten kurdisch-irakischen Migranten in Belarus stammten aus Gegenden, in denen der Islamische Staat (IS) wieder auf dem Vormarsch sei und in denen sich die türkische Armee Gefechte mit der kurdischen Terrororganisation PKK liefere.

Den Irak verlassen wollen viele, doch irakische Kurden können sich ein teures Ticket nach Europa eher leisten als ihre Mitbürger in anderen Landesteilen: Das Pro-Kopf-Einkommen im kurdischen Teil des Landes liegt bei etwa 6000 Euro im Jahr, während andere Regionen nur auf rund 3500 Euro kommen.

Druck der EU auf VAE und Türkei

Deshalb stieg auch ohne Direktflüge die Zahl der Ausreisen aus dem Irak nach Belarus stark an. Die Entwicklung endete erst, als die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in den vergangenen Tagen auf Druck der EU beschlossen, keine Iraker, Syrer, Jemeniten und Afghanen mehr über ihre Staatsgebiete nach Belarus fliegen zu lassen. Die irakische Regierung verbot den Konsulaten von Belarus in Bagdad und im nordirakischen Erbil die Visavergabe. Als weiteres arabisches Land erließ auch der Libanon neue Beschränkungen für Reisen nach Belarus.

Gleichzeitig intensivierte die EU ihre Kontakte mit dem Irak. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Margaritis Schinas flog zu Gesprächen nach Bagdad und Ankara. Man wolle gemeinsam verhindern, „dass irakische Staatsbürger von Menschenschmugglern betrogen werden, die mit Belarus zusammenarbeiten“, schrieb Schinas auf Twitter.

Reise inzwischen erschwert

Damit ist die Reise für die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Belarus nicht unmöglich, aber viel schwieriger geworden. Zwar können sie noch indirekte Flüge nehmen, etwa über Russland. Doch die Visa-Bedingungen für Russland sind strenger als die für Belarus.

Auch wenn sich das Tor nach Europa für ausreisewillige Iraker vorerst geschlossen hat, sind Beobachter sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die nächste Krise ausbricht. Die EU trage eine Mitschuld daran, weil sie es nicht geschafft habe, eine gemeinsame Linie für den geordneten Zuzug von Menschen aus anderen Weltregionen zu finden, schrieb der auf Migrationsfragen spezialisierte Journalist Andrew Connelly in der Zeitschrift „Foreign Policy“.

Außerdem wird sich an den schlimmen Verhältnissen im Irak und anderswo in absehbarer Zeit nichts ändern: Viele Menschen warten auf die nächste Gelegenheit, sich nach Europa aufzumachen. In Syrien, im Jemen oder in Afghanistan herrschen ebenfalls Gewalt und Willkür. Im Libanon droht der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, in Libyen ist unklar, ob die für Dezember geplanten Wahlen einen Ausweg aus der seit zehn Jahren anhaltenden Krise weisen können: Viele Staaten im Nahen Osten bieten ihren Bürgern keine Zukunftsperspektiven. Für viele Menschen bleibt Europa die einzige Hoffnung.