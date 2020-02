Finanzminister will Teilabschaffung des Soli schon im Sommer

Vier Wochen, nachdem das neue Polizeipräsidium Ravensburg seine Arbeit aufgenommen hat, ist es am Freitag von Innenminister Thomas Strobl mit einem Festakt in Weißenau offiziell eröffnet worden.

Den Nachweis, dass die Zentrale für die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen funktioniert, hat sie im Januar schon erbracht. Vorbei die Zeiten, als Beamte über den See pendeln mussten. Mit einem Neubau für 48 Millionen Euro und zusätzlichem Personal soll die Sicherheitslage in Oberschwaben in den nächsten Jahren noch besser ...