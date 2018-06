Finale im Poker um den Atomausstieg

Die Finanzierung des Atomausstiegs steht – zumindest auf dem Papier: In letzter Minute haben sich die 19 Vertreter der zuständigen Regierungskommission auf einen Kompromiss geeinigt. 23,3 Milliarden Euro sollen die Energieriesen Eon, EnBW, Vattenfall und RWE bis 2022 in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzahlen. So heißt es im Abschlussbericht der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs.

Ole von Beust (CDU), einer von drei Vorsitzenden des Gremiums, sprach von einem „fairen Ergebnis“. Er appellierte an die Energieversorger, trotz ihrer teils schwierigen wirtschaftlichen Lage, den Kompromiss mitzutragen. Die Mitglieder des Gremiums hoffen zudem, dass die Unternehmen nun ihre Klagen zur Finanzierung des Ausstiegs aus der Kernenergie fallen lassen. Allerdings teilte AKW-Betreiber Eon bereits mit, dass die Vorschläge die Versorger über ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinaus belasten würden. Die Empfehlungen könne man so nicht akzeptieren. Gleichlautende Mitteilungen gab es auch von RWE, EnBW und Vattenfall

Einstimmige Entscheidung

Rund sechs Monate hatte die Kommission um eine Einigung gerungen. Neben von Beust hatten Jürgen Trittin (Grüne) und Matthias Platzeck (SPD) den Vorsitz inne. Die Mitglieder des Gremiums kamen aus der Politik, der Wirtschaft, vertraten Gewerkschaften oder Kirchen und galten als Umwelt- und Energieexperten. Der Abschlussbericht wurde einstimmig beschlossen.

Bis Ende 2015 wurden von den Konzernen rund 40 Milliarden Euro an Rückstellungen gebildet. Rund 17,2 Milliarden Euro sollen die Firmen unmittelbar an einen staatlichen Entsorgungsfonds zahlen. Der Staat will damit auch sicherstellen, dass das Geld nicht weg ist, wenn ein Konzern Pleite geht. Hinzu kommt eine Art Risikoaufschlag, dessen Höhe bis zuletzt für Streit sorgte. Während die Konzerne höchstens 30 Prozent mehr bezahlen wollten, drängten Kommissionsmitglieder auf einen Aufschlag von rund 50 Prozent.

Mit dem Kompromiss wurde dieser Streit beigelegt. Der Aufschlag liegt nun bei rund 35 Prozent. Insgesamt zahlen die Atomkonzerne nun 23,3 Milliarden Euro in den Fonds. Damit befreien sie sich von jeder späteren Haftung und künftigen Mehrkosten. Die Bundesregierung muss sich nicht an den Vorschlag der Kommission halten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zuständigen Ministerien den Empfehlungen folgen werden.

Der Auftrag der Kommission glich von Anfang an einer Zerreißprobe: Einerseits sollten die Kosten für den Atomausstieg von denen getragen werden, die mit der Kernkraft Geld gemacht hatten. Gleichzeitig sollte deren ökonomisches Überleben gesichert und die Belastung für den Steuerzahler möglichst gering gehalten werden. Man musste versuchen, die Kuh, die man melken musste, nicht gleich zu schlachten, sagte SPD-Politiker Platzeck. Grünen-Vertreter Trittin sprach von Planungssicherheit für die Unternehmen und einem sehr tragfähigen Schuldenvertrag, um die Ansprüche der Gesellschaft als Gläubiger zu sichern.

Die Kommissionsmitglieder gehen in ihrem Bericht von Kosten von mindestens 48,8 Milliarden Euro aus. Bis 2099 könnte Schätzungen nach ein Gesamtbetrag von rund 170 Milliarden Euro auflaufen, um die Stilllegung und den Rückbau der Atommeiler zu finanzieren. Auch die Lagerung des Atommülls soll damit für die nächsten Jahrzehnte abgedeckt sein. Wie hoch die tatsächlichen Kosten sind, weiß jedoch keiner.

Linke: ein Ablasshandel

Scharfe Kritik an dem Kosten-Deal kam von den Linken. „Für die Atomkonzerne wird das Verursacherprinzip abgeschafft", sagte Hubertus Zdebel, Sprecher für Atomausstieg. Die Kommission sei den Konzernen deutlich entgegengekommen. Zdebel bezeichnete den Deal als Ablasshandel. „Für die Bürger wird die Atommüllzeche weiter ansteigen.“

Auch Umweltverbände rechnen damit, dass die Kosten für die Zwischen- und Endlagerung deutlich höher ausfallen werden als bisher angenommen. Durch die Vereinbarung entlasse die Bundesregierung die Konzerne „für einen unverschämt niedrigen Preis aus der Haftung für das Hochrisikogeschäft Atom“, sagte Thomas Breuer, Leiter Klima- und Energieteam bei Greenpeace. Versöhnlicher äußerte sich Klaus Milke von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Nach unzähligen Verzögerungen durch die Wirtschaftsverbände sei endlich eine Lösung gefunden worden. Allerdings hatte auch Milke auf mehr Geld von den Konzernen gehofft.

