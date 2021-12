Fidschi, Flüge, FDP

Was die FDP und die Fidschi-Inseln gemeinsam haben? Im Prinzip wenig, doch in Sachen Pandemie gibt es dann doch zumindest eine Parallele zwischen dem mittleren Lichtlein der Ampel und dem – dank des Klimawandels dem Untergang geweihten – Inselgrüppchen im Pazifik: Sie tun sich schwer mit Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus in all seinen obskuren Varianten.

Jedenfalls hält Fidschis Regierungschef Frank Bainimarama, vermutlich ein pazifischer Schwippschwager des FDP-Öffnungsexperten Wolfgang Kubicki, daran fest, ab sofort wieder ausländische Touristen ins Land lassen. Delta hin, Omikron her – das Land müsse sich von der „schrecklichen Pandemie“ und ihren wirtschaftlichen Folgen erholen, verkündete Bainimarama. Den ersten Fiji-Airways-Flug, der von Australien aus ankommt, möchte der zumindest gegen Kritik immune Premier sogar höchstselbst in Empfang nehmen. Vielleicht sitzt ja Kubicki im Flieger. Die beiden könnten dann gemeinsam mit all den Unbelehrbaren in der Dorfkneipe einen gut gekühlten Bounty Fiji Golden Rum kippen. Der ist so hochprozentig, da ist auch alles desinfiziert.

Okay, das war jetzt gemein. Ohnehin ist Fidschi auch für den geboosterten Mitteleuropäer nicht das nächstgelegenste Urlaubsziel, beträgt die Entfernung von Stuttgart zum dortigen Flughafen Nadi doch mehr als 16 000 Kilometer Luftlinie. Das ist so weit weg, dass für das andere Ende der Welt noch immer die berühmte Lindner-Doktrin gilt – in abgewandelter Form: „Lieber nicht verreisen, als falsch verreisen.“ (jos)