Feuerpause zwischen Armenien und Aserbaidschan in Kraft

Seit Beginn der Pandemie sind die meisten Infektionen innerhalb des Bodenseekreises in Friedrichshafen aufgetreten – Stand am 5. Oktober sind es 261. Das liegt nach Auskunft des Kreises nicht nur an der Größe der Stadt Friedrichshafen. Das Gesundheitsamt hat zudem mit dem Problem zu kämpfen, dass immer mehr „unwahre Aussagen“ bei der Infektionskettennachverfolgung gemacht würden.

Die Infektionszahlen mit Covid-19 steigen bundesweit derzeit beängstigend schnell an.