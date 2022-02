Da hat einer die Werbung mit der zartesten Versuchung wohl allzu toll gefunden und konnte selbiger nicht widerstehen: Im Örtchen Graben bei Augsburg hat ein kriminell Süßigkeiten-Süchtiger versucht, in einem Supermarkt bergeweise Schokolade zu stehlen. 200 Tafeln habe der junge Mann in eine Tasche gepackt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwar habe der Ladendetektiv die Verfolgung aufgenommen, jedoch konnte letztlich nur die fette Beute sichergestellt werden. Der Flüchtende hatte die 20 Kilo schwere Tasche fallen gelassen.

Geschnappt wurde der Delinquent also nicht. Somit wurde auch nichts über seine Statur bekannt. Angesichts des Objekts der Begierde darf aber vermutet werden, dass eine Neigung zum Verzehr von Süßwaren und somit vielleicht auch eine Tendenz zum Übergewicht besteht. Und so mag sich der entkommene Übeltäter damit trösten, dass er sich – bei durchschnittlich 535 Kalorien pro Tafel Vollmichschokolade – stolze 107 000 Kalorien gespart hat. Und wegrennen musste der Mann auch noch. Da hat sich ein Dieb im wahrsten Wortsinn verdünnisiert. Doch statt sich einen schlanken Fuß zu machen, sollte sich der Bursche schämen.

Unsereiner hat ja bereits beim Verzehr legal erworbener Schokolade ein schlechtes Gewissen. Und dann auch noch in Graben zu klauen, dem Heimatort der Fugger! Das ist jene berühmte Händler-Dynastie, die einst in Augsburg die erste Sozialsiedlung der Welt errichten ließ: die bis zum heutigen Tage bestehende Fuggerei. Vielleicht sollte sich der hoffentlich geläuterte Dieb dort um eine Wohnung bewerben, damit er sich künftig seine geliebte Schokolade einfach kaufen kann. (jos)