Mit dem Ende aktiver Karrieren, in denen überreichlich Reichtümer angehäuft wurden, stellt sich für die de- und ausrangierten Allzu-Frühpensionäre naturgemäß die Sinnfrage. Den ganzen Tag das schöne Geld zählen, ist zutiefst langweilig, außerdem werden die Betroffenen damit sowieso nie fertig. Gerade Fußballsuperstars a. D. Umso erfreulicher, dass Lukas Podolski – unvergessen wegen seiner philosophisch-analytischen Interviews – eine neue Wirkungsstätte gefunden hat. Nämlich die Jurorenbank der RTL-Show „Supertalent“.

Bei dieser Sendung handelt es sich um einen Wettbewerb für Menschen, die mit dem Glauben, irgendeine besondere Fähigkeit zu besitzen, auf die Bühne streben. Sachkundiges Juroren-Personal kann das Dargebotene dann kommentieren, Tipps geben oder um eine ehrliche Antwort herumdribbeln. Also alles fast eh so wie beim Fußball. Als Devise gab Podolski im Interview zu Protokoll: „Am Ende muss man ehrlich sein.“

Vermutlich kann der Ex-Nationalspieler seine eigenen Talente von früher in die Show einbringen. Etwa wenn es um Taktik geht. „Rein das Ding – fertig und ab nach Hause!“ ist ein legendärer Ausspruch Podolskis, der als Motivation für die eine oder andere Supertalent-Anwärterin Gold wert sein dürfte. Nun, da Podolski also die Juroren-Stelle antritt, bleibt die Frage, was aus seinem Kollegen Schweinsteiger werden soll. Dieser hat sich jüngst nicht eben als Moderatoren- oder Kommentatoren-Supertalent hervorgetan. Aber mit Podolskis ehrlichen Tipps kann’s ja viellicht noch was werden. (nyf)