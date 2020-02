Feld bei Würzburg ist nun der Mittelpunkt der neuen EU

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Feuer in einer Zimmerei in Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) hat einen Sachschaden von rund eineinhalb Millionen Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stand am späten Freitagabend eine 75 Meter lange Fertigungs- und Lagerhalle in Flammen. In dieser waren Holz und Maschinen gelagert.

Der Brand griff auf eine Blockhütte und eine Garage über. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.