Fehlende Unterwäsche und Hubschrauber

Viel zu wenige Nachtsichtbrillen, kaputtgesparte Kasernen und problematische Nachwuchsgewinnung: Mit den Problemen der Bundeswehr, die der Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels anspricht, muss sich Oberstleutnant Josef Rauch jeden Tag beschäftigen. Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes in Süddeutschland sagt: „2013 hat die Ministerin mit Katrin Suder eine Staatssekretärin fürs Rüstungswesen ins Ministerium geholt, seit 2016 spricht Frau von der Leyen von Trendwenden.“

Rauch resümiert weiter: „Bei den Finanzen ist die Trendwende spürbar, beim Material und beim Personal aber ist bisher keine Verbesserung bemerkbar: Man kann auf dem Hof nicht erkennen, dass etwas geht.“

Dass handelsübliche Nachtsichtbrillen nicht angeschafft werden, sei ein seit Jahren von der Truppe beklagter Missstand. „Dass aber für die Nato-Übung in Norwegen Unterwäsche zwar gewaschen, aber eben gebraucht, von einem Kameraden zum nächsten weitergegeben werden sollte, ist nicht hinnehmbar“, moniert Rauch, der am Standort Stetten am kalten Markt den Personalrat führt. Das Ministerium habe erst nach massiven Interventionen reagiert und 6000 Satz neuer Wäsche beschafft.

Der Wehrbeauftragte kritisiert unter anderem, dass ein Großteil der Flüge für die deutschen Soldaten innerhalb Afghanistans mit zivilen angemieteten, ungeschützten Hubschraubern durchgeführt wird. Der Grund: „Das Laupheimer Hubschraubergeschwader 64 muss seine Maschinen auch deswegen aus Afghanistan zurückziehen, damit die Piloten in der Heimat ihre vorgeschriebenen Flugstunden absolvieren können“, so Rauch, „die Zahl der einsatzbereiten Maschinen in Laup-heim und Afghanistan reicht einfach nicht aus, um gleichzeitig Ausbildung und Einsatz abdecken zu können.“

Problematisch ist nach wie vor die Gewinnung geeigneten Personals: Nur 78 Prozent der Stellen im Kfz- oder Panzertechnikbereich in Stetten am kalten Markt sind besetzt. Bartels: „Die Zahlen verdeutlichen die schon im letzten Berichtsjahr dargelegte Schwierigkeit, geeignetes und motiviertes Personal für die Truppe im Süden Deutschlands zu finden.“. Rauch ergänzt: „Zwei Drittel unserer jungen Leute kommen aus NRW oder den neuen Bundesländern.“ Für die Soldaten sei es wenig motivierend, in Kasernen mit zu wenig Infrastruktur arbeiten und häufig auch wohnen zu müssen: „Nach Stetten zum Beispiel wurden Einheiten verlegt, bevor die Baumaßnahmen abgeschlossen waren.“