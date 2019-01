FDP-Vizechefin Suding: „Das linke Menschenbild halte ich für ziemlich asozial“

Am Sonntag beschließt die FDP ihr Programm für den Europawahlkampf – und tritt in die heiße Phase des Wahljahrs 2019 ein. Katja Suding, seit 2013 stellvetretende Parteivorsitzende und seit 2017 Vize-Fraktionschefin im Bundestag, sprach vorher im Interview mit Hendrik Groth und Sebastian Heinrich über die Allianz mit Emmanuel Macron, über Vergleiche zwischen AfD und Grünen – und darüber, wie die FDP Steuersenkungen und soziale Gerechtigkeit vereinbaren will.

Frau Suding, im Europawahlkampf hat die FDP momentan offenbar vor allem ein Lieblingsthema: Den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den ihr Parteichef Christian Lindner immer wieder lobt. Dabei hat Macron inzwischen ernsthafte innenpolitische Probleme. Setzen Sie da auf einen Partner auf dem absteigenden Ast?

Nein, ganz und gar nicht. Macron stößt in Frankreich Reformen an, mit viel Mut. Das erzeugt natürlich viel Gegenwind. Dennoch ist er der Richtige, um Frankreich wirklich nach vorne zu bringen, nach vielen Jahren des Stillstands oder sogar des Rückschritts. Wir haben uns entschlossen, mit ihm und anderen liberalen Partnern in Europa in den Europawahlkampf zu ziehen, weil uns Grundüberzeugungen einen, aber auch Positionen zu wichtigen Themen wie Asylpolitik, gemeinsame Verteidigungspolitik, Binnenmarkt und Freihandel. Deshalb macht es Sinn, gemeinsam zu kämpfen. Unser Ziel ist, zweitstärkste Kraft in Europa zu werden – um diesen Zustand zu beenden, in dem sich Sozialdemokraten und Christdemokraten im Europaparlament die Bälle zuspielen und die Macht aufteilen.

Aber bei der wirklich relevanten Forderung von Macron, dem gemeinsamen Eurozonenbudget, ist die FDP ziemlich im Kontrast zu Macron.

Das ist eine Forderung von Macron, die teilen wir nicht. Bei den europäischen Liberalen gibt es eben auch Unterschiede, wie bei Christdemokraten oder Sozialdemokraten. Aber es gibt mehr, das uns eint, deswegen arbeiten wir zusammen.

Die europäischen Liberalen präsentieren sich als Gegenmodell zu Rechtspopulisten – oder selbsternannten „Illiberalen“ wie dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán. Nun haben die Kollegen des „Spiegel“ aber an mehreren Beispielen belegt, dass die designierte FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer Herrn Orbán wenn überhaupt nur mit Samthandschuhen anfasst. Wie passt das zusammen?

Belege für diese These sehe ich nicht. Die Haltung der FDP ist da ganz klar...

...aber wenn etwa ein Wahlkampf-Truck der europäischen Liberalen, der gegen Orbán und für ein offenes Europa wirbt, nur bei der FDP nicht halten darf, ist das schon ein Indiz...

..das diese These aber nicht untermauert. Ich kenne Nicola Beer sehr gut, ich kenne ihre Haltung zu freiheitlichen Werten und zu Herrn Orbán.

Wann hören wir dann mal ein klares Wort von Frau Beer zu Herrn Orbán?

Ich habe diese klaren Worte schon gehört. Wenn Sie sie auch hören wollen, empfehle ich Ihnen Nicola Beers Bewerbungsrede auf dem Europa-Parteitag der FDP am Sonntag.

Ein grundsätzliches Problem bei Europawahlen: Bei ihnen werden Abgeordnete für das Europaparlament gewählt . Aber sie werden vor allem als nationale Wahlen wahrgenommen, als Stimmungstests für nationale Regierungen. Nennen Sie uns doch drei Vorschläge, wie Sie das ändern würden.

Wir müssen den Menschen klarmachen, dass es um ihre Zukunft geht. Europa hat uns Frieden und Wohlstand gebracht und muss gestärkt werden gegenüber dem asiatischen Raum, Russland und selbst den USA. Dafür ist es notwendig, dass wir in zentralen Bereichen stärker zusammenarbeiten: Asylpolitik, Verteidigung, Binnenmarkt, Handelspolitik. Da müssen wir bereit sein, Souveränität abzugeben. Auf der anderen Seite müssen wir dort, wo Nationalstaaten besser entscheiden können, auch wieder den umgekehrten Weg gehen.

Über eines der Themen, das für Sie persönlich sehr wichtig ist, wird auch im Süden gerade wieder heiß diskutiert: Bildung. Der Streit um den Bildungsföderalismus läuft wieder, Sie sind – wie die FDP allgemein – dafür, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufzuheben. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann lehnt aber weitere Eingriffe des Bundes in die Bildungspolitik ab, die bayerische Staatsregierung auch. Deren Argument: Die Länder machen das besser alleine. Erklären Sie unseren Lesern, warum für Sie beide falsch liegen.

Für Herrn Kretschmann sind solche Aussagen gefährlich, unter seinen Regierungen haben sich die Schüler in Baden-Württemberg im Pisa-Ranking verschlechtert. Wir setzen uns seit Langem für eine Reform des Bildungsföderalismus ein. Wir wollen, dass der Bund nicht nur in Beton und Kabel, sondern auch in Köpfe investiert werden kann. Und dem sollten jetzt eben auch die Länder im Bundesrat zustimmen. Laut aktuellen Zahlen sagen 83 Prozent der Bundesbürger, dass der Bildungsföderalismus so nicht zukunftsfähig ist, 72 Prozent fordern, dass sich der Bund stärker engagiert. Die Menschen wissen sehr gut, dass es keinen Unterschied machen darf, aus welchem Bundesland ein Schüler kommt. Der Bund muss dafür sorgen, dass es einheitliche Standards gibt. Ich kann da nur an die Ministerpräsidenten der Länder appellieren, eigene Befindlichkeiten zurückzustellen und die Grundgesetzänderung anzunehmen – damit der Digitalpakt jetzt endlich kommen kann.

Herr Kretschmann sagt, mit den fünf Milliarden aus dem Digitalpakt kann er in Baden-Württemberg zwei iPads pro Schule finanzieren. Und dafür will er keine Grundgesetzänderung.

Herr Kretschmann will sie aus Prinzip nicht. Und wir wollen ja – anders, als Herr Kretschmann behauptet – keine Bundesbildungsbehörde schaffen. Die einzelnen Schulen sollten aus meiner Sicht sogar noch mehr Freiheit haben bei Unterrichtskonzepten, beim Budget und bei der Einstellung von Lehrern. Es geht darum, bundesweit einheitliche Bildungsstandards zu schaffen. Dazu gehört auch ein echtes Zentralabitur, das noch deutlich verbessert werden muss.

Grundsätzlich fordert die FDP mehr Investitionen in Bildung, aber auch in Infrastruktur. Auf der anderen Seite machen Sie sich stark für Steuersenkungen, für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle – und wollen die schwarze Null. Wie soll das zusammenpassen – wenn Sie nicht im Sozialbereich bei den Schwächsten sparen wollen?

Ganz einfach: Indem wir auf teure, aber sinnlose Leistungen wie das Baukindergeld verzichten. Oder auf das Gute-Kita-Gesetz, das viele Länder dazu nutzen werden, die Kita-Beiträge auch für gut verdienende Menschen abzuschaffen, ohne aber die Qualität der Kitas zu steigern. Die Ideen der Großen Koalition zur Rente waren und werden sehr teuer. Kurzum: Da werden Milliarden verpulvert. Wir müssen die Priorität darauf setzen, Deutschland wettbewerbsfähig zu machen – und das Erwirtschaften wieder vor das Verteilen setzen. Und dazu gehört weltbeste Bildung. Das entspricht unserem Menschenbild: Wir wollen Menschen fordern und fördern, damit sie auf eigenen Füßen stehen können. Das linke Menschenbild halte ich dagegen ehrlich gesagt für ziemlich asozial: Wir geben dir Sozialleistungen, bleib’ mal schön auf dem Sofa. Für uns sind gute Sozialpolitik vor allem gute Schulen und Hochschulen, nur so gibt es Chancengerechtigkeit von Beginn an.

Eines ist seit Monaten auffällig bei Interviews mit FDP-Spitzenpolitikern. Sie vergleichen immer wieder – mal deutlicher, mal weniger deutlich – die Grünen und die AfD. „AfD und Grüne nehmen sich nichts“, sagte Wolfgang Kubicki zum Beispiel im Dezember über das Verhalten beider Parteien im Bundestag. Ist das Ihr Weg, gegen die Enttäuschung anzukämpfen, dass die Grünen von der Krise der Volksparteien stärker profitieren als die FDP?

Wolfgang Kubicki ging es dabei um den Stil der Auseinandersetzung. Da empfehlen wir mehr Coolness. Und natürlich greifen wir die Grünen an, sie sind ja ein politischer Gegner. Aber ich sitze neben der AfD im Bundestag, was man da hört, ist teilweise widerlich und beschämend. Niemand kann da auf die Idee kommen, die Grünen und die AfD in einen Topf zu werfen.

Wie erklären Sie denn, dass die Grünen momentan so viel erfolgreicher sind als die FDP?

Von den ehemaligen Volksparteien ist die Union noch einigermaßen stabil, die SPD nicht. Und die meisten Wähler, die die SPD verliert, landen eben bei den Grünen, weil sich beide in der Wähleransprache ähneln.

Aber bei der Landtagswahl in Bayern sind deutlich mehr ehemalige CSU-Wähler zu den Grünen gewandert als zur FDP...

Bayern hat eigene Gesetzmäßigkeiten, da waren wir auch vor der Wahl nicht im Landtag vertreten.

Wurmt es Sie nicht, dass die Grünen momentan viel stärker von der Schwäche von Union und SPD profitieren als Ihre Partei?

Nein. Ich bin mir sicher, dass die Grünen ihren Höhenflug nicht halten werden. Die sind momentan in der komfortablen Situation, dass sie gar nicht konkret werden müssen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagt zum Beispiel erst, dass Abschiebungen konsequenter durchgeführt werden müssen – wenig später aber redet sie gegen eine Maßnahme an, die Abschiebungen konkret erleichtern würde: nämlich die Ausweisung der sicheren Herkunftsstaaten. Aber je näher die Wahlen rücken und je konkreter sich die Parteien festlegen müssen, desto mehr wird das auffallen. Dann kann auch Robert Habeck nicht mehr minutenlang in schönen Worten vom Zusammenhalt der Gesellschaft sprechen, ohne eine einzige konkrete politische Forderung zu stellen.

Ein Problem hat die FDP nach wie vor: Viele Menschen sehen sie nach wie vor als One-Man-Show von Christian Lindner. In einer Umfrage vor der Bundestagswahl 2017 nannte auf die Frage, welchen FDP-Politiker sie kennen, nur ein Prozent der Befragten Sie, Frau Suding...

...na immerhin.

Wie ist das heute? Werden Sie auch außerhalb Ihrer Heimatstadt Hamburg auf der Straße erkannt?

Ja, definitiv. Das ist aber auch gar nicht der Gradmesser. Dass Christian Lindner die herausragende Figur der FDP ist, hat auch damit zu tun, dass wir 2013 aus dem Bundestag geflogen sind. Wir haben damals die komplette Führungsmannschaft ausgetauscht, die meisten davon waren nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Wenn wir damals versucht hätten, eine ganze Mannschaft nach vorne in die Öffentlichkeit zu stellen, wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen. Da müssen Sie eine Person nehmen, damit das Erfolg hat. Und das war bei uns Christian Lindner. Das hat auch super funktioniert.

Aber sind Sie nicht viel zu abhängig von Herrn Lindner?

Momentan tritt in den Talkshows und Zeitungen besonders oft Christian Lindner auf, weil er eben angefragt wird. Das ist ja auch nicht verwunderlich, weil der Wahlkampf stark auf ihn ausgerichtet war. Das ändert sich Schritt für Schritt. Es laufen zahlreiche Kollegen in den Medien: beispielsweise Nicola Beer zu Europa, Linda Teuteberg zur Einwanderung und Benjamin Strasser zur Sicherheitspolitik.