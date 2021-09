FDP punktet als Gegenentwurf zu grünem Verzicht

Es ist einer der vielen Überraschungen des vergangenen Wahlsonntags: Die FDP schnitt bei Erst- und Jungwählern sehr gut ab, lag in Baden-Württemberg sogar an erster Stelle in diesen Altersgruppen. Damit hatten vorher weder Demoskopen noch die meisten Beobachter gerechnet.

Sehr viele junge Menschen treibt vor allem die Angst vor den Folgen des Klimawandels um, der ihre Generation erheblich stärker treffen wird als vorherige. Mit Klimastreiks und Waldbesetzungen protestieren junge Aktivisten sichtbar für mehr Klimaschutz. Ihre Protagonisten und Protagonistinnen positionierten sich dabei eindeutig für die Grünen.

Doch offensichtlich führt die Angst um die Zukunft nicht flächendeckend dazu, dass die Jugend ihr Kreuz bei der Umweltpartei setzt. Vielmehr machen ihnen die Liberalen ein attraktives Alternativangebot. Ihre Antwort auf die Herausforderungen heißt nicht Verzicht, sondern technologische Innovation. Sie stellen Freiheit vor Einschränkung, ihre Weltanschauung erlaubt einen Urlaubsflug ohne Gewissensbisse, eine Autokauf ohne Bauchgrimmen. Nicht jeder junge Mensch plant für die Zukunft nur mit dem Lastenrad. Das brachte den Liberalen auch da viel Zuspruch, wo sich die Grünen schwer tun und üblicherweise die uUion punktet: abseits großer Städte.

Nun lässt sich trefflich streiten, welcher Weg am Ende am besten hilft, die Klimakrise zu bewältigen. Mit Sicherheit sagen lässt sich jedoch, dass diese Debatten geführt werden müssen. Deshalb ist es gut, wenn nicht nur der parteipolitisch grüne Weg als Allheilmittel gilt.

Die FDP hat es geschafft, in der Corona-Krise noch bedeutender gewordene Themen wie Digitalisierung, Bildung und Bürgerrechte positiv zu besetzen. Hinter ihrem wie ein Grünenfresser wirkenden Chef Christian Lindner stehen viele junge Politiker, die die Sprache ihrer Genrationen sprechen und glaubwürdig verkörpern, dass sie sich ums Klima sorgen, aber andere Idee dazu haben als die Grünen. Und dass die FDP auch andere, für junge Menschen wichtige Themen fest im Blick hat.