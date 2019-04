FDP-Politikerin Beer attackiert Grüne wegen Enteignungen: „Neue Form des Sozialismus“

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer wendet sich strikt gegen Enteignungen als Mittel, um Wohnraum zu schaffen. „Mehr Wohnraum kann nur durch Bauen, Bauen, Bauen geschaffen werden“, sagte Beer der Schwäbischen Zeitung.

Die Generalsekretärin kritisierte den Grünen-Parteichef Robert Habeck, der sich mit dem Gedanken an Enteignungen anfreunden kann. „Hier wollen die Grünen definitiv eine neue Form des Sozialismus, die mit den Liberalen nicht zu machen ist“, so Beer. „In dieser Situation über Enteignung zu sprechen, heißt doch, es kommt keine einzige Wohnung hinzu, der Staat gibt aber Milliarden für bestehenden Wohnraum aus. Zweitens verunsichert so etwas jeden Investor. Das ist sozialistisches Gedankengut. “

Beer fordert zusätzliches Bauland, ob neu ausgewiesenes oder in Form von Nachverdichtungen und Aufstocken. Dabei gebe es auch Möglichkeiten wie das Erbbaurecht, sodass Grund und Boden im öffentlichen Besitz bleiben, um Spekulationen abzuwehren. „Und vor allem ist der Bund oft selbst extremer Kostentreiber mit seinen vielen Regulierungen im Baurecht. Das macht Bauen teuer und treibt die Mieten hoch.

Wir möchten, dass Deutschland ein Volk der Eigentümer wird. Hier spielen Freibeträge und die Grunderwerbssteuer eine Rolle. Schließlich sollten wir uns nicht nur auf die Situation in großen Städten konzentrieren. Wir müssen auch durch gute Infrastruktur den ländlichen Raum attraktiver machen. Dann ist der Druck auf die Städte auch weniger groß.“ Das bedeute auch, Digitalisierung voranzutreiben. „Unser Mittelstand ist gerade im ländlichen Raum zu Hause und muss gute Bedingungen vorfinden.“