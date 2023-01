FDP muss raus aus der Schmollecke

Nach 13 Monaten in einer Koalition mit SPD und Grünen im Bund ist die Stimmung in der FDP miserabel. Fakt ist: Die Liberalen sind 2022 aus etlichen Landesregierungen geflogen und haben im Saarland sogar den Einzug ins Parlament verpasst. Hinzu kommt die gefühlte Wahrheit, dass sich die FDP in Berlin kaum durchsetzt. Die vornehmliche Aufgabe für Parteichef Christian Lindner für 2023 wird sein, diese Wahrnehmung zu ändern. Beim Dreikönigstreffen in Stuttgart hat er hierfür Anlauf genommen.

Schon beim Schmieden der Ampelkoalition war abzusehen, dass es die FDP im Dreierbündnis am schwersten haben würde. So zichnet Lindner denn auch jetzt gerne das Bild der Liberalen als Bollwerk gegen die allzu linken, heißt verschwendungssüchtigen Koalitionspartner. Neinsager kann aber niemand leiden. Zumal es durchaus Erfolge gibt, mit denen Lindner werben könnte.

Auf die Idee der FDP geht nicht nur der absurde Tankrabatt im vergangenen Jahr zurück, sondern auch das revolutionäre Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Fast unbemerkt hat die FDP geschafft, wovon die CDU jahrzehntelang nur gesprochen hat: die Kalte Progression abzuschaffen. Sie kann beim Kampf gegen Corona-Restriktionen ebenso Erfolge verbuchen wie beim Streit um den Weiterbetreib der Atomkraftwerke. Dass Linder den 200-Milliarden-Euro schweren Doppelwumms mitgetragen hat, ist kein Makel in der Finanzpolitik – im Gegenteil. Das Geld scheint seine stabilisierende Wirkung auf Wirtschaft und Privathaushalte zu entfalten.

Lindner weiß, dass er den Fokus seiner Parteimitglieder verschieben muss – weg vom Verhinderten oder zähneknirschend Mitgetragenen, hin zum Erreichten. So hat er in der Stuttgarter Oper denn auch von 2023 als Gestaltungsjahr gesprochen. Der FDP ist zu wünschen, dass ihnen der Weg raus aus der Schmollecke gelingt. Nur so kann sie Menschen bei den wichtigen bevorstehenden Landtagswahlen etwa in Bayern und Hessen begeistern. Und zugleich sicherstellen, dass die Koalition im Bund handlungsfähig bleibt und sich nicht gegenseitig blockiert. Das ist in diesen Zeiten notwendiger denn je.