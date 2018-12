Fast zwei Millionen Kinder in Deutschland von Armut bedroht

Einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße hat die Feuerwehr am Samstag schnell löschen können. Nach den Löscharbeiten waren darauf nur noch verkohlte Reste eines Verschlags zu erkennen. Laut Auskunft der Polizei könnte es sich um eine Art Gewächshäuschen gehandelt haben.

Zu Schadenshöhe oder Brandursache konnten die Ermittler allerdings noch nichts sagen – außer dass es leichte Schäden an der Fassade und an den Fenstern gebe.