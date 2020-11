Faktencheck: Trumps Feuerwerk an Falschbehauptungen

Fake News schüren Ängste, verunsichern und heizen mitunter Emotionen gezielt an. Schwäbische.de stellt regelmäßig Falschnachrichten richtig und erklärt die Hintergründe.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter ein ganzes Feuerwerk an Behauptungen abgeschossen, die einer weiteren Prüfung nicht standhalten können. Belege bleibt er schuldig.

Das US-Unternehmen Twitter überdeckte viele seiner neuesten Beiträge mit dem Hinweis: "Einige oder alle in diesem Tweet geteilten Inhalte sind umstritten und können in einer Wahl oder einem anderen Zivilprozess irreführend sein."

Donald Trump schießt eine Behauptung nach der anderen heraus. Und Twitter gibt den Hinweis, dass die Inhalte irreführend sein können. (Foto: SHY/Screenshot)

Das sind die letzten Tweets im Überblick:

TRUMP BEHAUPTET GENERELL:

Wir hören Geschichten, die Horrorgeschichten sind. ... Wir glauben, dass es viele Rechtsstreitigkeiten geben wird, weil wir so viele Beweise und Belege haben.

FAKT IST:

Trump hat keine Hinweise auf systemische Probleme bei der Abstimmung oder Zählung vorgelegt. Tatsächlich verlief der Prozess der Stimmzettelzählung im ganzen Land größtenteils reibungslos, sagen offizielle Wahlbeobachter.

Einer seiner Hauptvorwürfe, dass die Zählung am Wahltag verzögert wurde, ist unbegründet. Bei keiner Präsidentschaftswahl wurden alle Stimmen am selben Tag gezählt. Und es gibt auch kein Gesetz, dass dies der Fall sein muss. Der Anstieg der Briefwahl und die hohe Wahlbeteiligung haben den Prozess in wenigen Fällen langsamer als gewöhnlich gemacht.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER PENNSYLVANIA:

In Pennsylvania haben Partisanendemokraten zugelassen, dass drei Tage nach der Wahl noch Stimmzettel eingehen, und wir denken, sogar noch länger als das, und sie zählen diejenigen ohne Poststempel oder jegliche Identifikation.

FAKT IST:

"Partisanendemokraten" haben dies nicht angeordnet. Es war der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates, der entschied, dass Stimmzettel, die vor dem Ende des Wahltages verschickt wurden und bis zu drei Tage später eingehen, dennoch gezählt werden sollen. Relevanz hat der Poststempel, der spätestens zum Wahltag am 4. November datiert sein muss. Der Oberste Gerichtshof der USA prüfte den Fall und hatte keine Einwände gegen den Zeitrahmen. Möglicherweise wird dies erneut geprüft.

Mehr entdecken: Alle Faktenchecks auf einen Klick

Wir erklären im Video wie die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten funktioniert.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER PENNSYLVANIA:

Die Demokraten von Pennsylvania sind zum Obersten Gerichtshof gegangen, um zu versuchen, unsere Wahlbeobachter zu verbieten. ... Sie wollen niemanden dort haben. Sie wollen nicht, dass jemand sie beobachtet, während sie die Stimmzettel zählen.

FAKT IST:

Das ist falsch. Trump stellt eine Gerichtsverhandlung völlig falsch dar. Weder wurde versucht, Wahlbeobachter zu verbieten - die ja beide Seiten vertreten. Noch wurden republikanische Vertreter daran gehindert, den Prozess zu beobachten. Solche eigenen Beobachter haben die Demokraten auch.

Die Frage, um die es in der erwähnten Gerichtsverhandlung ging, lautete: Wie nahe dürfen parteiliche Beobachter an Wahlhelfer heran, die die Briefwahlzettel in Philadelphia bearbeiten. Trumps Wahlkampfteam klagte, näher heranzukommen, als es die Richtlinien erlaubt hatten. Ein Gericht entschied nun sogar zugunsten dieses Antrags.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER MICHIGAN:

Unserem Wahlkampfteam wurde der Zugang verweigert, um Zählungen in Detroit zu beobachten.

FAKT IST:

Das ist falsch. Die Briefwahlzettel wurden in einem Kongresszentrum in der Innenstadt gezählt, in dem 134 Zählbretter aufgestellt wurden. Jede Partei durfte einen Wahlbeobachter ans Zählbrett schicken, sagte die Stadtschreiberin Janice Winfrey.

Sie gab an, sie wisse nichts darüber, dass republikanische Wahlbeobachter entfernt worden seien, stellte dagegen aber fest, dass einige von ihnen "sehr aggressiv waren und versuchten, die Wahlhelfer einzuschüchtern".

TRUMP BEHAUPTET ÜBER GEORGIA:

Der Wahlapparat in Georgia wird von Demokraten betrieben.

FAKT IST:

Das ist falsch. Die Wahlen werden dort von einem Republikaner, Außenminister Brad Raffensperger, überwacht.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER GEORGIA:

Das Berufungsgericht im 11. Circuit entschied, dass in Georgia die Stimmen bis zum Wahltag abgegeben und eingegangen sein müssen. Und das waren sie nicht. Die Stimmen kommen immer noch nach dem Wahltag.

FAKT IST:

Dies ist eine ungenaue Beschreibung des fraglichen Urteils und der Ereignisse bei den Wahlen in Georgia. Obwohl das Gericht entschieden hat, dass die Stimmen bis 19 Uhr am Wahltag abgegeben werden müssen, damit sie zählen dürfen, wurde eine Ausnahme für Stimmzettel von Mitgliedern des US-Militärs gemacht, die im Ausland dienen.

Diese gelten auch dann noch, wenn sie bis Freitag, um 17 Uhr eingehen. Wahlbeamte in Georgia zählen immer noch Stimmen aus, aber es sind Stimmen, die bereits rechtmäßig eingegangen sind.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER ILLEGALE STIMMEN:

Wenn die gesetzlichen Stimmen gezählt werden, gewinne ich leicht. Wenn die illegalen Stimmen gezählt werden, können sie (die Demokraten, Anm.d.R.) versuchen, uns die Wahl zu stehlen.

FAKT IST:

Das ist unbegründet. Weder Trumps Wahlhelfer noch Wahlbeamte haben eine beträchtliche Anzahl von "illegalen" Stimmen identifiziert, geschweige denn die Mammutzahlen, die nötig wären, um einen einfachen Sieg von Trump zu verhindern.

Trump suggeriert immer wieder, die Briefwahl selbst sei unzulässig. Aber diese wurde im Einklang mit den Wahlgesetzen aufgrund der Corona-Pandemie ausgearbeitet - und in einigen Fällen von Offiziellen angepasst, um Sicherheit und Gesundheit zu garantieren.

TRUMP BEHAUPTET ÜBER ILLEGALE STIMMEN:

Wir haben tatsächlich alle wichtigen Standorte gewonnen.

FAKT IST:

Die Verlagerung bei den Wahlergebnissen ergibt sich aus der bloßen Art der Stimmzählung, bei der sich im Verlauf der Auszählung unterschiedliche Bilder ergeben. In Städten kommen viele Menschen auf wenige Wahllokale, weshalb Städte mehr Zeit zum Zählen benötigen, als Kleinstädte mit wenigen Menschen pro Wahllokal.

Städte neigen dazu, demokratisch zu wählen, das Land neigt dazu, republikanisch zu wählen. So ergibt sich allein aufgrund der Zählgeschwindigkeit ein vorübergehendes Bild, das nicht der Realität entspricht. In den USA wird dieses bekannte Phänomen im Lauf der Auszählung als "blue shift" bezeichnet - also die Verschiebung des Wahlergebnisses zugunsten der blauen Demokraten.

Zudem braucht der hohe Anteil an Briefwählern ebenfalls länger, um ausgezählt zu werden, weil die Stimmzähler jede Stimme einzeln identifizieren müssen, im Gegensatz zum Ablauf im Wahllokal, wo die Person bereits bei der Wahlabgabe identifiziert worden ist.

FAZIT:

Donald Trump versucht offensichtlich strategisch Falschbehauptungen zu streuen, um Verwirrung und Zwietracht zu stiften. Für all seine Behauptungen hat er noch keinen einzigen Beweis vorgelegt. Fotos von angeblich verbrannten oder am Straßenrand entsorgten Stimmzetteln wurden von seinem Sohn Eric verbreitet. Im einen Fall handelte es sich aber um ein Foto aus 2018, in dem reguläre Postsendungen von einem Postwagen verloren gegangen waren. Im anderen Fall handelte es sich nachweisbar um einen Fake.

In Wirklichkeit funktioniert das Rechtssystem in den USA sehr gut und der Ablauf der Auszählung ist laut offiziellen Stellen reibungslos.

Quelle: AP Fact Check

VIDEO - Rot, blau, der Esel und der Elefant - Angeberwissen zur US-Wahl

Warum sind die Demokraten blau und die Republikaner rot? Und warum werden die einen als Esel und die anderen als Elefant dargestellt? Interessante Hintergründe zu den beiden dominanten US-Parteien.