Faktencheck: Regel für Corona-Kontaktdaten verfassungswidrig?

BEHAUPTUNG:

In zahlreichen Internet-Foren und auch Kommentarspalten auf Schwäbische.de wird immer wieder behauptet, dass das Sammeln von Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten, etwa auf Listen in Restaurants, verfassungswidrig sei.

In den Kommentaren ist davon die Rede, dass die Kontaktnachverfolgung laut richterlichem Urteil einen unrechtmäßigen Eingriff in die Grundrechte darstelle. Mitunter wird behauptet, dies habe das Bundesverfassungsgericht so festgestellt.

BEWERTUNG:

Hier vermischt sich Richtig mit Falsch. Eine unheilvolle Konstellation, aus der nicht selten die hartnäckigsten Fake News hervorgehen. Schließlich wird auf Fakten verwiesen. Das Problem dabei: Die Interpretation ist falsch.

FAKTEN:

Richtig ist, dass der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes - und nicht das Bundesverfassungsgericht - Ende August in einem Urteil festgestellt hat, dass die entsprechende Vorschrift zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der saarländischen Corona-Verordnung verfassungswidrig sei.

Es handele sich dabei um einen "Grundrechtseingriff von einer derartigen Intensität, dass nur ein Parlamentsgesetz, nicht aber eine Rechtsverordnung der Landesregierung, ihn rechtfertigen kann", erklärten die Richter damals.

Der entscheidende Punkt ist also, dass nicht die Kontaktnachverfolgung an sich verfassungswidrig ist, sondern nur die Art, wie sie verabschiedet wurde. Eingriffe von solcher Tragweite, so das Gericht, könne die Exekutive - also die Landesregierung - nicht alleine entscheiden. Sie müssten vielmehr auf Grundlage eines Parlamentsbeschlusses in ein Gesetz gegossen werden.

Für diesen Beschluss müsse "in öffentlicher, transparenter Debatte Für und Wider" abgewogen werden. Zudem müsse über die Verwendung der Daten Rechtssicherheit herrschen, was bedeutet, dass die Nutzung der Kontaktdaten rechtsstaatlich klar per Gesetz geregelt sein muss.

FAZIT:

Die Verfassungswidrigkeit bezieht sich nicht a priori auf die Kontaktnachverfolgung, sondern auf den Umstand, dass die Landesregierung diese Maßnahme am Parlament vorbei in die Corona-Verordnung des Landes übersetzt hat.

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hatte bereits erklärt, hier nachbessern zu wollen: "Wir werden zügig entsprechende Anpassungen im Rahmen eines Corona-Gesetzes erarbeiten."

Ihre entsprechende Gesetzesvorlage zur Kontaktnachverfolgung wollte sie noch im September in den parlamentarischen Entscheidungsprozess einbringen. Damit solle dann "eine rechtskonforme Kontaktnachverfolgung sowie Datenweitergabe an die Gesundheitsämter" sichergestellt sein. Die Verfassungswidrigkeit wäre damit kein Thema mehr.