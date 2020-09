Faktencheck: Kommt nun die gesetzliche Maskenpflicht für immer?

Für immer mit Maske? In einem Facebook-Post wird ein angebliches Zitat des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach verbreitet:

Wir müssen Kinder frühzeitig an das Tragen einer Maske gewöhnen, denn in naher Zukunft wird das Tragen einer Maske gesetzlich für immer verankert sein.

Wann und in welchem Zusammenhang er dies gesagt haben soll, wird nicht benannt.

BEWERTUNG

Karl Lauterbach hat diese Aussage nicht getroffen. Er hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, Kinder und Arbeitnehmer vor dem ständigen Tragen von Masken zu bewahren.

FAKTEN

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur lässt Karl Lauterbach über sein Büro mitteilen, er habe diesen Satz nie gesagt.

Der SPD-Politiker ist Epidemiologe und Gesundheitsökonom – und darum ein viel gefragter Gesprächspartner und Experte während der Corona-Pandemie. Zudem kommentiert er den Stand der Forschung sowie Debatten rund um das Virus nahezu täglich auf Twitter.

Auch dort ist kein gleich oder ähnlich lautendes Zitat Lauterbachs zur Maskenpflicht zu finden. Anstelle hat sich der Politiker vielfach dagegen ausgesprochen, eine pauschale Maskenpflicht anzuordnen, geschweige denn, im Gesetz zu verankern.

(1) Die Maskenpflicht während der Arbeit und im Unterricht können erst verlangt werden, wenn andere Möglichkeiten voll ausgeschöpft sind. Weshalb sollen Kinder und Arbeitnehmer stundenlang Maske tragen während rücksichtslose Feiern und Partys die Infektionszahlen erhöhen?— Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 24, 2020

So twitterte Lauterbach etwa am 24. August 2020: "Die Maskenpflicht während der Arbeit und im Unterricht können erst verlangt werden, wenn andere Möglichkeiten voll ausgeschöpft sind. Weshalb sollen Kinder und Arbeitnehmer stundenlang Maske tragen während rücksichtslose Feiern und Partys die Infektionszahlen erhöhen?" (sic) Bei spontanen Feiern im Freien sollte es eine Maskenpflicht geben oder diese verboten werden. "Am Arbeitsplatz und in den Klassenräumen hilft Lüftung am besten", so der Gesundheitsexperte weiter.

Jüngst sprach sich Lauterbach auf seinem Twitter-Account für den Einsatz von Luftfilteranlagen in Schulen aus.