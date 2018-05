Fahrverbote in Hamburg sind Scheinlösung

Hamburg macht jetzt ernst mit Dieselfahrverboten – tatsächlich? Zu einem Verbot gehört mehr als das Aufstellen von Schildern. Es muss auch kontrolliert werden.

Aber wie soll das gehen im fließenden Verkehr? Die einzige Möglichkeit wäre, Polizisten hielten Autofahrer an, um in den Papieren zu prüfen, welche Abgasnorm das Fahrzeug erfüllt. Würde die Polizei tatsächlich so vorgehen, würden künstlich neue Staus produziert. Leidtragende wären Autofahrer und Anwohner gleichermaßen.

Praktikabel ist die Hamburger Scheinlösung nicht – aber eine praktikable Lösung ist von der Bundesregierung auch gar nicht gewollt. Aus Angst, ein Signal für Fahrverbote zu setzen, hat sich Verkehrsminister Andreas Scheuer, wie schon sein Vorgänger Alexander Dobrindt, mit aller Macht gegen die Einführung einer Blauen Plakette gestemmt, die allein eine effektive Kontrolle erlauben würde.

Fahrverbote kommen jetzt aber trotzdem, nur eben ohne die Plakette. Da kann man den CSU-Ministern nur zurufen: Strategie gescheitert, Ziel verfehlt.