Faeser will radikale Beamte schneller loswerden

Die große „Reichsbürger“-Razzia hat es erneut in den Blick gerückt: Die Feinde der Demokratie sind nicht nur in offensichtlich extremistischen Gruppen mit einer Vorliebe für Flecktarn zu finden, sondern womöglich auch in deutschen Amtsstuben. Eine Richterin, frühere Offiziere und Polizeibeamte waren dabei, als die Bundesanwaltschaft rund zwei Dutzend Personen festnehmen ließ. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte daraufhin eine Verschärfung des Disziplinarrechts an, um besser gegen Extremisten in Behörden vorgehen zu können. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist in der Ressortabstimmung. Hier die wichtigsten Punkte daraus:

Welche Änderungen plant Faeser beim Disziplinarrecht?

Die Innenministerin will verfassungsfeindliche Beamte früher und schneller loswerden können. Der Weg zu diesem Ziel führt über das Disziplinarrecht. Künftig sollen Behörden selbst entscheiden können, ob Beamte nach einem schweren Dienstvergehen aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden können. Auch über Zurückstufungen und die Aberkennung des Ruhegehalts sollen die Disziplinarbehörden selbst entscheiden. Bislang liegt dies in der Hand von Verwaltungsgerichten, bei denen die Dienstherren entsprechende Klage einreichen müssen. Faeser arbeitet mit diesem Gesetzentwurf auch einen Punkt im Koalitionsvertrag ab. Darin heißt es: „Um die Integrität des Öffentlichen Dienstes sicherzustellen, werden wir dafür sorgen, dass Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem Dienst entfernt werden können.“

Ist das rechtlich ohne Probleme durchsetzbar?

Für Beamtinnen und Beamte, die sich eines schweren Dienstvergehens schuldig machen, wäre die Reform des Disziplinarrechts zwar mit Nachteilen verbunden, aber sie basiert auf einer soliden rechtlichen Grundlage. Im Jahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass es verfassungskonform ist, wenn Behörden und nicht Verwaltungsgerichte über solche Fälle entscheiden. Vorbild für den Bund ist Baden-Württemberg. Es hat das vereinfachte und beschleunigte Verfahren in Disziplinarfragen bereits 2008 eingeführt. Die rechtsstaatlichen Voraussetzungen des Disziplinarverfahrens wie die Unschuldsvermutung blieben bei der Reform aber unberührt, betont ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Zudem liegt es auch künftig beim Staat zu beweisen, dass ein Dienstvergehen begangen wurde. Sollte es zur Entlassung kommen, kann der Beamte weiterhin dagegen klagen.

Was verändert sich finanziell für Beamte, die sich radikalisiert haben?

Beamte, die nicht mehr verfassungstreu sind und aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden, müssen die Bezüge zurückerstatten, die sie während des Verfahrens erhalten haben. Bislang können sie dieses Geld behalten. „Für Beamtinnen und Beamte kann es daher von Interesse sein, den Abschluss des gerichtlichen Disziplinarverfahrens hinauszuzögern, um möglich lange weiterhin Bezüge zu erhalten“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Bei „extremistischen Verfehlungen“ will der Staat auch keinen Unterhaltsbeitrag mehr bezahlen. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen Volksverhetzung soll künftig bereits bei einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten – statt wie bisher einem Jahr – zum Verlust der Beamtenrechte führen.

Wie viele Beamte verstoßen eigentlich gegen die Dienstpflicht?

Sehr wenige, das geht aus der Disziplinarstatistik für 2021 hervor. Im vergangenen Jahr wurden 778 Disziplinarverfahren abgeschlossen, die sich zum Teil über Jahre hinzogen. In 373 Fällen wurde eine Disziplinarmaßnahme verhängt, das betrifft 0,13 Prozent der circa 285.000 aktiven Beamten des Bundes. Die meisten Verstöße (55 Prozent) wurden mit einer Geldbuße belegt, 24 Prozent führten zu einem Verweis, 13 Prozent zur Zurückstufung und fünf Prozent der Disziplinarverfahren endeten mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Wenn ein Verwaltungsgericht entschied, dauerten die Verfahren im Durchschnitt 29,6 Monate, die behördlichen Verfahren dagegen nur 14,7 Monate.

Welche Voraussetzungen müssen Beamte erfüllen?

Sie müssen nicht nur für die freiheitliche, demokratische Grundordnung eintreten, sondern auch körperlich und geistig gesund sein. In der Praxis spielen immer wieder auch äußerliche Merkmale eine Rolle. So wurde über die Frage, ob ein Polizeibeamter sichtbar tätowiert sein darf, über Jahre hinweg vor Gericht gestritten.