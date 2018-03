Facebook-Skandal zieht weite Kreise

Nach brisanten Enthüllungen über die Softwarefirma Cambridge Analytica wächst der Druck auf Facebook – auch in den USA, wo die Datenschutzregeln deutlich lockerer sind als in Europa. Grund für eine mögliche Anhörung des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg durch den Kongress sind Berichte, nach denen sich Cambridge Analytica auf unzulässige Weise Profile von Facebook-Nutzern besorgt hat. Anschließend sollen sie für den Wahlkampf Donald Trumps ausgewertet worden sein.

Zu welchen Mitteln das Unternehmen griff, hat ein Insider geschildert. In Gesprächen mit Reportern der „New York Times“ und des Londoner „Observer“ hat Christopher Wylie, ein ehemaliger Angstellter von Cambridge Analytica, einen Datenmanipulator skizziert. Dieser ermöglicht es seinen Kunden, emotionale Botschaften auf eine bestimmte Zielgruppe zuzuschneiden. Das habe politische Akteure in die Lage versetzt, unterschiedliche Botschaften an verschiedene Gruppen zu senden.

Nach Trumps Wahltriumph hatte sich Cambridge Analytica noch als hocheffizienter Kampagnenhelfer feiern lassen. Am Dienstag wurde Firmenchef Alexander Nix suspendiert, früher war er aber der digitale Guru, der mit sicherem Gespür erkannt hatte, wie man schwankende Wähler erreicht. Im Einklang mit seinem Verbündeten Steve Bannon, dem Strategen Trumps, wusste der Brite um die Gesetze einer Kommunikationslandschaft, die von Facebook und Twitter gründlich umgekrempelt wurde. Mit dem Datenfundus setzte Trumps Mannschaft gerade in hart umkämpften Bundesstaaten wie Michigan, Pennsylvania oder Florida alles daran, die Bewohner ländlicher Gebiete ebenso zu mobilisieren wie Nichtwähler, die das Interesse an der Politik verloren hatten.

Bei „Quiz“ Daten gestohlen

Laut dem Informanten Wylie war es ein Wissenschaftler der Universität Cambridge, der im konkreten Fall die Lawine ins Rollen brachte. 2014 lud Aleksandr Kogan Facebook-Nutzer zu einer Art Quiz ein, in dem sie persönliche Vorlieben kundtun sollten, um dadurch mehr über die eigene Persönlichkeit zu erfahren. Wylie zufolge machten rund 270 000 Interessierte mit, und da auch deren Facebook-Freunde erfasst wurden, sollen bald 50 Millionen mögliche Adressaten zusammengekommen sein. Später soll Facebook die Daten an Cambridge Analytica verkauft haben. An ein Haus, das der Whistleblower als „Steve Bannons Werkzeug für psychologische Kriegsführung“ charakterisiert.