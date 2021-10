Facebook leidet unter Kontrollverlust - technisch und vor allem moralisch

Viele Menschen sind von der digitalen Welt überreizt und leiden aufgrund der Dauerbeschallung der neuen Medien unter digitalem Bluthochdruck. Nicht wenige dürften daher Entlastung verspürt haben, als das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook mit seinen Tochterplattformen WhatsApp und Instagram für mehrere Stunden nicht erreichbar war. Wenigstens von diesen drei Diensten kamen eine Zeit lang keine Push-Mitteilungen.

Was für den Einen Erholung bedeutet, dürfte anderen allerdings enormen Stress verursacht haben. Nicht nur wurden in kürzester Zeit Milliarden Euro an Börsenwert verbrannt. Wer geschäftlich auf die digitale Infrastruktur angewiesen ist, blickte ebenfalls in die Röhre.

Mit der anscheinend selbstverschuldeten Panne hat Facebook nach den unzähligen Skandalen der Vergangenheit – Datenschutzpannen, der massenhaften Verbreitung von Hass und Häme sowie die politischen Hetzkampagnen für den Brexit und Donald Trump – erneut bewiesen, dass es die eigene Plattform nicht unter Kontrolle hat. Oder, was noch schlimmer wäre: Dass der Konzern nicht willens ist, sie zu kontrollieren.

Dass das Letztere der Fall sein dürfte, darauf deuten die jüngsten Enthüllungen der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen hin, die diesen Dienstag vor dem US-Kongress aussagt.

Sie wirft ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor, dass dieser ganz genau wisse, wie schädlich die eigenen Dienstleistungen für die Gesellschaft sind. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden enorm unter dem psychischen Druck, sich auf Instagram ständig präsentieren und vergleichen zu müssen.

Anstatt auf die Berichte der eigenen Forschungsteams zu reagieren, hielt Facebook die Erkenntnisse allerdings unter Verschluss: Wachstum und Profit waren wichtiger. Liest man Haugens Anklage, versteht man, warum Silicon-Valley-Manager ihre Kinder von den eigenen Produkten fernhalten.

Der Gesetzgeber muss diese Vorfälle dringend untersuchen und Konsequenzen ziehen: Facebook, Instagram und Co. müssen noch viel drastischer reguliert werden, als es bisher der Fall ist. Die sozialen Netzwerke sind angesichts der Schäden, die sie an Individuum und Gesellschaft verursachen, nichts anderes als die Tabakindustrie des 21. Jahrhunderts.