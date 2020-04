Für Gerlach kommt die App zu spät

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hat vom Bund mehr Tempo bei der Einführung einer so genannten „Tracing App“ für die Nachverfolgung von Corona-Infektionen gefordert. Es sei bedenklich, dass sich die Einführung weiter verzögere, sagte Gerlach am Donnerstag in München. Zudem werde das Vertrauen der Bevölkerung in eine Maßnahme, die eine große Hilfe bei der Bekämpfung sein könne, aufs Spiel gesetzt.

Bei Einführung dieser Technologie sei es wichtig, die Freiwilligkeit zu betonen. Außerdem müssten umfassender Datenschutz und höchste Sicherheitsstandards garantiert werden. Der Quellcode für die App müsse offen gelegt werden und für jeden überprüfbar sein, so die bayerische Digitalministerin.

Digitale Lösungen können nach den Worten Gerlachs das derzeit sehr zeit- und personalaufwändige Vorgehen der Gesundheitsämter bei der Überwachung und Nachverfolgung von Corona-Infektionen reduzieren. Das sei Ziel einer Online-Plattform, die am Freitag freigeschaltet werden soll. Die Plattform soll landesweit alle in Zusammenhang mit Corona-Infektionen erfassten Daten aufnehmen. Auch jeder Betroffene könne damit Teil der Infektions-Nachverfolgungsaktivitäten werden.

Nach Angaben von Landesgesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sind im Freistaat derzeit 190 „Contact Tracing Teams“ mit 950 Mitarbeitern im Einsatz. Weitere 1900 Staatsbedienstete, überwiegend Beamtenanwärter, würden derzeit für die Aufgabe, Corona-Infektionsketten aufzuspüren, geschult und sollen demnächst ebenfalls eingesetzt werden

Mit Blick auf die ab kommenden Montag in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln geltende Masken-Tragepflicht warnte Huml davor, in Vertrauen auf den Mund-Nase-Schutz die Abstandsregeln zu missachten. Das Corona-Virus sei „nach wie vor aktiv und gefährlich“. Die Zahl der Corona-Toten in Bayern stieg nach Angaben Humls von Mittwoch auf Donnerstag um 4,1 Prozent auf 1502. Die Zahl der erfassten Infektionen nahm in diesem Zeitraum um 1,6 Prozent auf 39 820 Fälle zu, was die Ministerin als Erfolg wertete. Gemessen an der Einwohnerzahl weist Bayern unter den deutschen Ländern die meisten Virusinfektionen auf.