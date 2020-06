EZB-Chefin mahnt bei EU-Konjunkturprogramm zur Eile

Auf einer Baustelle in Biberach hat es am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Zwischenfall gegeben. Im Zuge der Arbeiten in der Birkenharder Straße wurde eine Erdgasleitung beschädigt.

Nach Angaben der Ewa Riss Netze erwischte ein Baggerfahrer den sogenannten „Ausbläser“. Dies ist eine technische Sicherheitseinrichtung, die für das Be- und Entlüften der Leitung verantwortlich ist.

Folglich strömte Erdgas aus der ungefähr zehn Zentimeter dicken Leitung.