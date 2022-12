Ahmad Mansour kritisiert linke Gruppen als „nützliche Idioten“ des politischen Islam

Der Psychologe Ahmad Mansour wirft der Politik und Teilen der Gesellschaft in Deutschland vor, die Risiken, die vom politischen Islam ausgehen, zu unterschätzen. „Das Hauptproblem sind dabei linke Gruppen, die sich zu nützlichen Idioten des politischen Islam machen“, sagte Mansour im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Mansour, in vielen Städte haben in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte wieder geöffnet. Vor sechs Jahren wurde der Breitscheidplatz in Berlin zum Ziel eines Anschlags. Wie groß ist die Gefahr, dass Islamisten in Deutschland wieder zuschlagen?

Die Wahrscheinlichkeit eines koordinierten Anschlags ist geringer als vor sechs Jahren, weil es den Islamisten an Ressourcen, Kommunikationswegen und Geld fehlt. Auch der Sicherheitsapparat ist sehr viel besser geworden. Das bedeutet aber nicht, dass es überhaupt kein Risiko gibt. Es braucht ja nur den einen ideologisch verblendeten Täter.

Die Gefahr, die von diesen Einzelpersonen ausgeht, ist enorm hoch. Wir haben hierzulande viele Flüchtlinge, die psychisch labil und offen für Ideologien sind, aber nicht gut betreut werden. Kurzum: Der Islamismus ist nicht verschwunden in Deutschland. Das zeigen auch die Angriffe auf Juden, die von Muslimen begangen werden.

Hat der Staat überhaupt eine Chance, die Taten von Einzeltätern zu verhindern?

Es wird niemals einen vollständigen Schutz geben. Was diese Täter verbindet, ist, dass sie alle in psychiatrischer Behandlung waren. Das Problem dabei ist: Die Ärzte, die mit ihnen zu tun hatten, kennen sich gut mit Psychologie aus, aber nicht mit Islamismus. Deshalb können sie, wie auch viele Richter, deren Aussagen nicht richtig einordnen.

Wir erleben das Zeitalter der Einzeltäter. Für die ideologischen Vordenker des Islamismus ist das ein Riesengeschenk. Sie müssen kein Geld in die Hand nehmen und keine entsprechenden Strukturen aufbauen.

Wie in Illerkirchberg ist die Tatwaffe von solchen Einzeltätern oft ein Messer. Liegt das daran, dass Messer leicht verfügbar sind? Oder spielen auch andere Gründe eine Rolle?

Es geht hier nicht nur um Messer oder Waffen, sondern um Täter, die entweder ideologisch verblendet sind, oder Menschen, die gewisse Sozialisationen mitbringen und glauben, ihre Gewalt hier frei ausleben zu können.

Ich wünsche mir eine sachliche und ehrliche Debatte über Migration, die nicht nur den Weg in die Gesellschaft zeigt, sondern auch den Weg raus aus der Gesellschaft mitdenkt. Es ist richtig, die hiesige Bevölkerung vor denjenigen zu schützen, die ihre Aggressivität ausleben wollen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, wie im Übrigen auch schon ihr Vorgänger, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung unserer Gesellschaft sei. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich halte diese Aussage für ideologisch. Sie ist nicht wissenschaftlich und hat nichts mit der Realität zu tun. Der Rechtsextremismus ist eine große Gefahr, das will ich nicht verharmlosen. Aber selbst im Innenministerium gibt es Zweifel an Faesers Aussage, weil sie sich nicht mit Zahlen belegen lässt.

Die Behauptung, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft, ist viel zu eindimensional. Aber sie passt zur politischen Agenda des Innenministeriums – und die heißt, die Risiken, die vom politischen Islam ausgehen, zu verdrängen.

In Ihrem neuen Buch „Operation Allah“ warnen Sie vor einer Unterwanderung der demokratischen Gesellschaft durch den politischen Islam. Was sehen Sie, was Politiker anscheinend nicht sehen?

Sie sehen sich wohl keine Verfassungsschutzberichte an. Jahr für Jahr ist dort unter dem Oberbegriff legalistischer Islamismus nachzulesen, welche Ziele der politische Islam in Deutschland verfolgt.

Da geht es um Akteure, die ihre Ideologie nicht wie die Salafisten in der Öffentlichkeit zur Schau tragen. Legalistische Islamisten verstecken sich hinter Begriffen wie Menschenrechte, Antirassismus und Integrationsarbeit, wollen aber darauf hinwirken, dass sich der Islam in eine konservative, undemokratische Richtung entwickelt.

Können Sie dafür konkrete Beispiele nennen?

In Iran beispielsweise hat es funktioniert. Die Ajatollahs sind 1978 in einer demokratischen Wahl an die Macht gekommen, unterstützt von Linken, die sie ein paar Wochen später gehängt haben. Ein anderes Beispiel ist Katar. Das Land unterstützt international, auch in Europa, die Strukturen des politischen Islam. Durch die Fußball-Weltmeisterschaft will sich das Land nur reinwaschen.

Aber die Verhältnisse hierzulande sind doch ganz anders.

Das stimmt. Wir werden hier nicht innerhalb von zehn Jahren ein muslimisches, islamistisches Land haben. Aber wenn Sie nach Schweden oder Frankreich blicken, sehen Sie, welche Gefahren drohen. Dort schüchtern Vertreter des politischen Islam auf lokaler Ebene Politiker ein und befördern Parallelgesellschaften.

Mädchen gehen in bestimmten Stadtvierteln ohne Kopftuch nicht mehr auf die Straße, Bildungseinrichtungen stehen unter dem Einfluss von Islamisten. All das wollen unsere Politiker nicht wahrnehmen. Statt sich deutlich vom politischen Islam zu distanzieren, fördern sie sogar Personen, die Kontakte zur Muslimbruderschaft haben, und entsprechende Projekte mit Steuergeldern.

Der politische Islam hat also nicht das Ziel, Deutsche zu Konvertiten zu machen, sondern auf Muslime Einfluss zu nehmen.

Natürlich würden sie gerne Deutsche zum Islam bekehren. Aber das wird auf absehbare Zeit nicht gelingen, weil die Demokratie hier so stark ist. In der Praxis geht es beispielsweise um Menschen, die hier in zweiter, dritter Generation leben und auf der Suche nach den Werten, Identitäten und der Religion ihrer Eltern und Großeltern sind. Auf sie soll Einfluss genommen werden. Kritiker wie ich werden dagegen mit harten Kampagnen bekämpft.

Wen zählen Sie denn zu den Vertretern des politischen Islam in Deutschland?

Einzelne Vereine im Zentralrat der Muslime beispielsweise. Die Politiker sind naiv, wenn sie sich mit dessen Vorsitzenden Aiman Mazyek überall in die erste Reihe setzen. Der Zentralrat hat seit Jahren hochproblematische Mitglieder in seinen Reihen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Dazu kommt: Der Zentralrat vertritt nicht einmal zwei Prozent der Muslime hierzulande, gibt sich aber als liberaler Ansprechpartner der Politik. Der Drang der deutschen Politiker, mit Vertretern der Muslime zu verhandeln, treibt mitunter seltsame Blüten.

Noch einmal zum Begriff der Unterwanderung, vor der sie warnen. Welche Veränderungen haben Sie in Deutschland beobachtet?

Die Distanz mancher Muslime zur Mehrheitsgesellschaft hat sich vergrößert, manche vertreten Werte, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Auf der anderen Seite wird von der nicht muslimischen sogenannten liberalen Gesellschaft das Kopftuch als Ausdruck von Feminismus und Freiheit interpretiert. Das ist ein Hohn, vor allem, wenn ich an die Frauen in Iran denke, die ihre Kopftücher verbrennen. Und es ist ein Ergebnis der Vorarbeit der Organisationen des politischen Islam.

Ist es auch schon ein Zeichen der geglückten Unterwanderung, dass der Muezzin-Ruf in Köln eigentlich kein Aufreger-Thema mehr ist?

Die Deutschen sind zum großen Teil sehr eingeschüchtert, solche Themen überhaupt anzusprechen. Das merken wie vor allem an den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer trauen sich nicht, Probleme mit muslimischen Schülern zu thematisieren, weil sie befürchten, dann für islamfeindlich gehalten zu werden. Im Übrigen: Der Islam kam jahrhundertelang ohne Muezzin-Ruf aus. Er ist nicht elementarer Bestandteil der Religionsausübung.

Aber was stört Sie so daran?

An der Ditib-Zentralmoschee, die nun mittels Muezzin noch aufgewertet wurde, gehört Homophobie und Antisemitismus zum Alltag. Ist das wirklich noch Toleranz, wenn gleichzeitig die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr Weihnachten feiern wollen, weil das die Gefühle der muslimischen Kinder verletzen könnte?

Die vorauseilende Aufgabe von Werten und Traditionen, die hierzulande gebräuchlich sind, führt zu einem Identitätskampf. Wir verlieren Menschen an Rechtsradikale wegen eines falschen Verständnisses von Toleranz. Das Hauptproblem sind dabei linke Gruppen, die sich zu nützlichen Idioten des politischen Islam machen.

Es gibt Linke, die wie der politische Islam die Muslime zu einer unterdrückten, homogenen Gruppe machen, zu Kuscheltieren, die geschützt werden müssen. Das ist heuchlerisch – und ich empfinde es sogar als rassistische Bevormundung.

Wie viel Toleranz wäre denn in Ihren Augen richtig und angemessen?

Das betrifft Grundsatzfragen, die wir endlich klären müssten. Es geht um den Stellenwert, den Religionen in diesem Land haben sollen – und ob allen der gleiche Stellenwert zuerkannt werden muss. Sollen die Städte nur zu Weihnachten geschmückt werden – oder auch während des Ramadans? Welche Feiertage gelten? Diese Fragen werden den Islamisten und Populisten überlassen, anstatt sie ernsthaft zu diskutieren.

Fühlen Sie sich als Muslim benachteiligt, wenn wir in Deutschland Weihnachten groß feiern, aber nicht das Zuckerfest?

Nein, es wäre vorauseilender Gehorsam, wenn es anders wäre. Die christliche Tradition gehört zu Deutschland. Ich habe großen Respekt vor diesem Land, das mich aufgenommen hat. Die christliche Tradition mache ich sogar gerne mit, auch als Muslim und Vater. Den Muslimen geht es gut in Europa, großartig, besser als in den meisten muslimischen Ländern.

Lassen Sie uns zum Abschluss einen weiten Sprung machen. In Iran versucht die Regierung mit allen Mitteln die Proteste der Bevölkerung zu unterdrücken. Ist das die Unfreiheit, vor der Sie uns warnen?

Ja. Die Iraner kämpfen gegen den politischen Islam. Wenn die Akteure des politischen Islam an die Macht kommen, ist nicht mehr von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten die Rede. Dann geht es nur noch um die komplette Unterdrückung von Menschen, die nicht mitmachen wollen.

Das ist zwar nicht etwas, was uns konkret hier droht. Aber diese Mechanismen, die zum Kopftuch tragen führen, haben wir nicht nur in Teheran und Doha, sondern auch in Neukölln, Köln, Freiburg und in anderen deutschen Städten.