Experte über Sanktionsmaßnahmen gegen Staaten: „Flüchtlinge dürfe nicht Leidtragende sein“

Landeverbote für bestimmte Fluggesellschaften, Handelsbeschränkungen, Einreiseverbote gegen hochrangige Politiker: Mit solchen Sanktionen will die EU den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko unter Druck setzen. Denn dieser lässt derzeit Tausende Flüchtlinge zur EU-Grenze mit Polen gelangen, um seinerseits die EU zu Zugeständnissen zu bewegen. Erdal Yalçin (Foto: HTWG), Professor an der HTWG Hochschule Konstanz, forscht zu Sanktionen, mit denen Staaten zu einer anderen Politik gedrängt werden sollen. Im Interview spricht er darüber, wie effektiv solche Maßnahmen sein können.

Herr Yalçin, haben Sie schon mal eine Anfrage einer Regierung bekommen, welche Sanktionen in einer bestimmten Situation idealerweise Anwendung finden sollten?

Ich habe noch keine Anfrage einer Regierung bekommen. Allerdings sind wir in Kontakt mit den Vereinten Nationen. Die versuchen im Augenblick eine Übersicht zu erstellen, welche Wirkungen Sanktionen haben, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass vermehrt Menschenrechtsmotive zur Auferlegung von Sanktionen führen, aber dies gleichzeitig einhergeht mit massiven Nachteilen für die breite Bevölkerung. Hier wurden wir gebeten, unsere Erkenntnisse bereitzustellen.

Gibt es Länder, die besonders häufig auf Sanktionsmechanismen zurückgreifen?

Das ist definitiv so. Die Sanktionspolitik wird dominiert von den größten Ökonomien der Welt, also in diesem Fall den Vereinigten Staaten von Amerika, und aber auch von der Europäische Union.

Haben sich Sanktionen als besonders effektiv herausgestellt haben?

Die Effektivität von Sanktionen zu messen, ist äußerst schwierig. Wie misst man Erfolg? Was wir als eine Möglichkeit der Bewertung sehen, ist, dass vor allem multilaterale Sanktionen ganz konkrete Ziele beinhalten, die sanktionierte Staaten erfüllen müssen. Beispielsweise im Falle Irans, keine Anreicherung von atomwaffenfähigem Uran. Wenn hochrangige Politiker, zum Beispiel Regierungschefs, deklarieren, dass Ziele erfüllt sind und Sanktionen aufgehoben werden, dann betrachten wir Sanktionen als erfolgreich. Es gibt viele Fälle, wo Sanktionen nicht weitergeführt werden, obwohl die Ziele nicht erreicht werden. Nur darauf abzustellen, dass Sanktionen wieder aufgehoben werden, kann kein Maßstab für ihren Erfolg sein. Gemessen daran, waren in der Vergangenheit 30 bis 40 Prozent der erfassten Sanktionen erfolgreich. Gerade weil wir in jüngerer Zeit einen stärkeren Fokus auf Demokratie und Menschenrechten haben, wie eben erklärt, haben wir eine längere Laufzeit. Da fällt die Erfolgsquote niedriger aus. Man kann allgemein sagen, je größer ein Land in wirtschaftlicher Dimension ist, desto geringer fällt die Wahrscheinlichkeit aus, dass eine Sanktion zum Erfolg führt. Stichwort Russland. Historisch hat Russland bei UN-Sanktionen nicht nachgegeben, beispielsweise in der Ukraine. Bei kleineren Ländern ist die Erfolgswahrscheinlichkeit größer, weil es schneller auf externe Hilfe angewiesen ist. Aber auch hier gibt es ein prominentes Gegenbeispiel: Kuba. Eine der längsten anhaltenden Sanktionen durch die USA und obwohl es auf Importe angewiesen ist, hat das Land nicht nachgegeben.

Sind Sanktionen manchmal Symbolpolitik zur Beruhigung des eigenen Gemüts?

Ich würde es nicht so formulieren. Wenn im eigenen Land der Stellenwert von Menschenrechten sehr hoch ist, können verstärkt Sanktionen diesbezüglich Anwendung finden. Wenn die deutsche Außenpolitik zum Beispiel stärker von den Grünen beeinflusst wird, kann es sein, dass sie stärker auf Sanktionen setzen, zum Beispiel gegen Belarus, Russland oder die Türkei. Weil die Grünen davon ausgehen können, dass das bei ihrer Klientel Zuspruch findet, auch wenn die Sanktionen aufgrund des Wirkungsmechanismus mittelfristig eine geringe Chance auf Erfolg haben. Das ist nicht zur Beruhigung des Gemüts, sondern auch eine auf eigene Klientel ausgerichtete Außenpolitik.

Bisher haben Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime keine Veränderung gebracht. Was halten Sie von den derzeit diskutierten Airline-Sanktionen?

Ich gehe nicht davon aus, dass diese Sanktionen zum Einlenken führen. Hier kann man auch die Wirkung von Sanktionen in einer vernetzten Welt verdeutlichen. Belarus wird Probleme bekommen, eigenständig Verbindungen zu organisieren, aber indirekt kann man die Flüge für die heimische Bevölkerung und Politiker über Russland regulieren. Das ist ökonomisch für Belarus teuer, aber da es keine einheitliche Phalanx von Staaten gibt, die sich an den Sanktionen beteiligen, werden Sanktionen durchlässig.

Müsste man im Umkehrschluss den Druck auf Russland erhöhen, vielleicht auch durch Sanktionen, dass Putin Lukaschenko irgendwann fallen lässt?

Dann wären wir in einer spieltheoretischen Spirale. Die Gefahr einer Außenpolitik über Sanktionen ist, dass über dieses Aus-Eskalieren dann wieder große Blockbildungen zwischen Staaten entstehen können.

Was würde bei Belarus helfen?

Bei Belarus werden Sanktionen begründet, ihr Wirkungsgrad ist aber bisher gering, eine Ausweitung erscheint sinnvoll, aber nur punktuell und nicht auf das gesamte Land. Sie sollten flankiert werden, durch aktive Unterstützung der Zivilgesellschaft. Weitere Aspekte, die zu Konflikten führen, in diesem Fall die von der belarussischen Regierung instrumentalisierten Migrationsströme, müssen unterbunden werden. Konkret: Polen sollte durch Europa an der Grenze unterstützt werden, gleichzeitig dürfen Flüchtlinge aber nicht die Leidtragenden sein. Wie so oft, erfordern die politischen Herausforderungen ein breites Maßnahmenpaket. Es ist naiv, eine Erwartungshaltung zu bilden, dass nur durch den Einsatz von Sanktionen schwierige politische Ziele erreicht werden können.