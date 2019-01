Experte lobt Freihandelsabkommen

Baden-Württemberg ist ein wichtiger Handelspartner Japans – und kann deswegen langfristig vom Abkommen profitieren. Das sagte Wolfgang Grenke, Präsident der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammer, im Gespräch mit Daniel Hadrys.

Was ändert sich durch das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan für den Bürger in Oberschwaben, am Bodensee oder auf der Ostalb?

Einen ganz schnellen Effekt wird es nicht geben. Aber langfristig wird das Abkommen eine wichtige Funktion haben. Es wird unsere Perspektive in Richtung Asien weiter sichern und damit Arbeitsplätze unserer Wirtschaft festigen. Es ist eines von mehreren Abkommen, über die verhandelt wird. Wir haben ein nur relativ kleines Zeitfenster von etwa zehn Jahren, in denen wir dafür sorgen müssen, dass wir als Europäer im internationalen Wettbewerb unsere Position kräftigen. Das geht nur, indem man beispielsweise Zölle abbaut und dem Wettbewerb Raum gibt. Dann kann man den Menschen Produkte auch billiger anbieten.

Welche Produkte aus Japan könnten künftig günstiger werden?

Die Autos kennen wir bereits, aber auch hochwertige Elektronik und Nahrungstrends. Zudem gibt es viele japanische Zulieferprodukte. Das Abkommen wird sich auch auf den Konsummarkt ausdehnen.

Wie profitiert die Wirtschaft in Baden-Württemberg von dem Jefta-Abkommen?

Japan ist in Asien der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands. Von dem, was die Bundesrepublik Deutschland im japanischen Handel umsetzt, machen Produkte aus Baden-Württemberg 23 Prozent aus. Der Südwesten hat also gute Verbindungen nach Japan und Asien. Der Abbau von Handelshemmnissen ist für die Baden-Württemberger auf jeden Fall von Vorteil.

Für welche Branchen im Südwesten ist das Abkommen besonders wichtig?

Vor allem für Elektronikhersteller, den Einzelhandel, aber auch für konsumorientierte Branchen und alle, die Zulieferungen aus Japan bekommen.

Welche Waren aus den EU-Ländern wiederum können nun einfacher nach Japan exportiert werden?

Wir exportieren bereits viel nach Japan. Besondere Vorteile werden wir in Zukunft bei Medizinprodukten, Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln haben. Und natürlich auch bei Kraftfahrzeugen.

Kritiker befürchten, dass durch das Abkommen europäische Standards bei Umwelt- und Verbraucherschutz ausgehebelt werden. Teilen Sie deren Sorge?

Nein, überhaupt nicht. Durch solch ein Abkommen werden die gemeinsamen Werte erst festgelegt. Die Japaner haben ein ähnliches Niveau, wie wir es in Europa haben. Bei Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz gibt es höchste Standards auf beiden Seiten. Das Vorrecht der Behörden und Dienstleistungen sind von dem Abkommen nicht betroffen. Keine Regierung wird zur Privatisierung und Deregulierung öffentlicher Dienstleistungen auf nationaler und lokaler Ebene gezwungen. Ich denke, dass es ein ausgewogenes Vertragswerk ist.